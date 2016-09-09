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基本工資調5％ 明年起21009元// 時薪兩階段調漲 10月先調為126元 明年調到133元

2016-09-09

〔記者黃邦平、羅倩宜／台北報導〕勞動部基本工資審議委員會昨敲定，基本工資時薪因應今年起法定正常工時縮減重新換算，自十月起先由一二○元調為一二六元，基本工資則自明年元月起調漲五％，月薪調高一○○一元為二萬一○○九元、時薪為一三三元。

勞動部：162萬勞工受惠

勞動部估算，基本工資月薪調整後將有一六二萬多名勞工受惠，包含三十七萬名產業外勞與機構外籍看護工，時薪調整將影響三十九萬多名勞工收入；合計每年勞方將增加勞健保等支出十四億元，資方成本將增加二二二．八億元。

對此調幅，工總擔心恐影響企業競爭力，商總、工商協進會稱勉可接受，勞團則多表示仍不滿意。

委員會七月召開時，資方七席委員全數缺席，到現在多數工商團體仍不滿政府處理勞動相關政策立場反覆，堅持暫停協商；昨只有工業區廠商聯合總會理事曾寶祥、全國商業總會副秘書長劉恆元兩位委員出席，且最後一刻才匆匆入座。總計昨天有五位資方委員缺席，加上學者專家代表台灣大學社工系教授詹火生出國，共六人缺席。

會中討論第一案時薪由一二○元調為一二六元是因為縮減工時效應，爭議較小；但進入討論是否要檢討現行基本工資時，勞資立場差異不小，幾番論戰、各自帶開討論，最後才縮小差距。

資方一開始就反對調整，提出幾項重要經濟指標從去年至今都不理想，幾乎可以不用調，勉強用過去推算出頂多增加一．七九％；勞方也火力全開，先以廿六Ｋ為目標，後來也逐步調整，先後降為調漲七．八％、六．六％，就不願再降。

雙方僵持不下，最後請勞動部提建議折衷方案；部長郭芳煜提議，綜合考量經濟成長率、消費者物價指數、勞動生產力與扶養比等經社數據，建議明年元月先漲三％、七月再漲二％；但不為勞方接受，最後才敲定元月一次調漲五％。

據了解，會中資方代表也再度提出希望本勞、外勞的基本工資脫鉤處理，但勞方強烈反對，官方也列舉我國已簽署兩公約、未來ＦＴＡ等國際談判都會有勞工專章強調本外勞一致的精神、加上勞基法限制等理由，脫鉤話題才止住。

郭芳煜說，他在勞動部多年，知道每次調整基本工資過程都有不同狀況，只要能找到勞資雙方都可接受的結果，就是往前進了一步，勞資之間沒有解決不了的問題，也沒必要尖銳對立。

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  • 勞動部基本工資審議委員會昨登場，由勞動部長郭芳煜（右）主持，敲定基本工資自明年元月起調漲5％，月薪調高為21009元，時薪兩階段調漲，十月起先調為126元，明年起為133元。 （記者劉信德攝）

    勞動部基本工資審議委員會昨登場，由勞動部長郭芳煜（右）主持，敲定基本工資自明年元月起調漲5％，月薪調高為21009元，時薪兩階段調漲，十月起先調為126元，明年起為133元。 （記者劉信德攝）

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標題：基本工資調5％ 明年起21009元// 時薪兩階段調漲 10月先調為126元 明年調到133元


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