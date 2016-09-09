冷眼集》對馮明珠拿出辦法
2016-09-09
記者鄒景雯／特稿
故宮前院長馮明珠竟然在去職不到四個月的短短時間，就準備到中國去擔任北京故宮的顧問，消息傳來，外界一陣譁然，其原服務機關故宮、所屬部門行政院至今的執法態度消極且缺乏敏感意識，這比馮明珠的膽大妄為，更加匪夷所思。
我們國家對於公務員赴中國的管制，是依據兩岸條例第九條辦理，以陸委會為例，一般是科長（含科長）以上的人員一律列管，退休時也要管制三年。馮明珠是特任官，等同於部會首長，只要按照常理推斷，就知道這樣的人怎麼可能不需管制？如果這麼高層級者竟無涉機密，那麼何必還要管制陸委會科長級的小官，那麼公務員管制條文豈不形同具文，乾脆廢了可矣？
事實上，翻開法條來研究，也確實是如此。目前的訊息顯示，由於兩岸條例第九條針對退離職人員未滿三年不得赴中的管制，給了原服務機關「得依其所涉及國家機密及業務性質增減之」的彈性，馮明珠利用其卸任前，竟將故宮卸任政務官需要報准期限核定為三個月，換言之三個月後即無須經故宮核准，我們可以合理懷疑馮明珠是早有預謀，親手給自己大開閃躲法律的方便之門。
事件曝光後，政府噤聲，立委不是開罵就是開脫，沒有一個人拿出擔當與辦法來解決問題。國民黨稱文化無機密者，只能說他是既無文化，何知機密？故宮院長當然掌握機密，例如故宮的文物庫藏地點有全面對國人開放進入嗎？故宮院長有出席行政院院會嗎？
如何治馮明珠？兩岸條例第九條有規定：「遇有重大突發事件、影響台灣地區重大利益或於兩岸互動有重大危害情形者，得經立法院議決由行政院公告於一定期間內，對台灣地區人民進入大陸地區，採行禁止、限制或其他必要之處置」，馮明珠要去北京當顧問，當然是重大突發事件，占國會多數的執政黨立委們，請你們不要光用嘴巴，應該拿出具體行動來。
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