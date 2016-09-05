許世楷：舊金山和約 未明定台灣屬中華民國

2016-09-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕前駐日代表許世楷昨出席「舊金山對日和平條約六十五週年紀念座談」時表示，舊金山和約僅規定日本放棄台灣主權，不等於台灣就是中華民國所屬。至於蔡英文總統最基本的危機就是國家定位，要安定、甚至解決「維持現狀」，即要聯合美、日等國家，並以台灣名義加入聯合國。

考試院前院長姚嘉文則說，「舊金山和約」已證明台灣和中華民國沒有關係。姚嘉文指出，國民黨長期以來堅持台灣是中華民國的領土，只是為了爭取自己的利益；雖然美國對於台灣地位的說法含糊，但美國也清楚了解，台灣並非中華人民共和國領土。