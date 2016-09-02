花樣年華癌逝 她捐錢捐大體

2016-09-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「媽媽！我走後，所有能捐的都要捐出去。」

所有能捐的 都捐出去了

國小罹患罕見疾病「先天性高免疫球蛋白ｅ症」的劉紫彤，高二又罹癌，今年五月因癌症往生前，她交代媽媽「捐出所有能捐的」，昨天劉母不但捐出女兒遺體、成為醫學生的大體老師，還把大體「致敬金」五萬元，回饋女兒的母校，做為學弟妹的營養午餐基金。

媽媽劉玟華昨代替女兒返回母校四維高中，把女兒捐贈大體給慈濟大學所收到的致敬金，全捐給四維「慈悲基金」，媽媽和四維董事長黃英吉擁抱，場面感人。

交代媽媽 每年回饋母校

四維校長蔡忠和說，「簡文欣」（後改名劉紫彤）從小父母離異，家境清苦，身體還多病，不僅罹患罕見疾病，高二還切片驗出淋巴癌，被迫休學半年、經歷六次化療，一度頭髮掉光、骨瘦如柴，黃英吉不忍心，自掏腰包請導師熬豬肉湯為她調養，高中才順利畢業、考上康寧大學；而她畢業後第一份薪水，就省下五千元捐給母校的慈悲基金。

劉玟華說，女兒念大學打工賺生活費，還固定捐錢給安養院、慈濟，幫助有需要的人，甚至往生前，還把存的錢裝成一包包，叮囑媽媽「以後每月固定捐二千元給慈濟」、每年捐一台電腦回饋母校。

劉玟華表示，很謝謝學校教她女兒懂得知足、感恩、善解、包容，廿六年母女緣分太淺，卻是這輩子最大福氣。五月女兒往生，她在女兒手機找到一封「寫給老校長黃英吉爺爺的信」，信中說「校長爺爺擔心我吃不飽穿不暖的叮嚀，是最大鼓勵；今生在人世的功課已修完，希望把剩餘的錢捐做慈悲基金，提供學弟妹愛心午餐，讓愛永遠傳承下去。」

捐大體 盼學生用心學習

劉紫彤還把身體都捐出去，慈大醫學系昨天模擬手術課程第一天，紫彤就是八位捐大體的「無語良師」之一。劉玟華說，紫彤也曾立志當醫師，女兒叮囑「可以捐的都要捐出去」、「這一生受到很多醫生照顧，把身體捐做研究，是唯一可以回饋給醫生的。」

紫彤還寫了一段話送給醫學生：「你們擁有健康身體，又能讀醫學院，是何等幸福？要好好珍惜。」感動許多學生。學生陳彥宇說，他們要更用心在老師身上學習，才能完成她的心願。