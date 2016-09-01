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老家藏賭場 高市議員陳明澤在屋內

2016-09-01

陳稱回去看父母 10萬交保

〔記者黃建華、蘇福男、黃良傑、鍾麗華／綜合報導〕大型天九牌職業賭場，居然藏身在民進黨籍高雄市議員陳明澤的湖內區服務處後方鐵皮屋，高雄檢警夜襲賭場時，陳明澤就在賭場的廁所旁，連同蔡姓賭場負責人被法辦，因屋主、地主都是陳明澤，檢方複訊後，將陳明澤依意圖營利、提供賭博場所，以十萬元交保候傳，涉嫌意圖營利、聚眾賭博罪的蔡嫌亦然。

陳明澤在辦保、離開地檢署時澄清，他的服務處早搬去路竹，住處也不在湖內區，當晚純粹是回去「探望父母」，賭場與他無關，也沒聚賭。陳的父母昨早接受記者訪問時則說，他們將鐵皮屋租給茄萣區一男子當倉庫，但「兩人未住該處」，不知被做為賭場。

陳的父母稱 沒有住在那裡

鐵皮屋大門左側有兩個流動廁所，陳明澤聲稱，警方緝賭時，他在鐵皮屋前方的母親房屋內；但檢警證實，陳明澤當時就在鐵皮屋的廁所旁；雄檢襄閱主任檢察官王啟明表示，陳明澤涉案程度仍待釐清。

高雄檢方指出，日前有人檢舉湖內區有賭場，疑以民代服務處為掩護，因無下文，轉向雄檢舉發，檢方指揮靖紀小組蒐證多日，發現賭場在市議員陳明澤服務處後方、一百多坪的鐵皮屋裡。

檢警夜襲 84賭客驚慌逃竄

前晚十一點，由檢察官駱思翰指揮，三線二星的高市警政監李憲偉帶隊，調動靖紀小組、保大特勤、湖內警方，特警荷槍實彈控制外場，壓制把風男子後破門，八十四名賭客驚慌亂竄，多人藏身廁所被請出，現場查扣賭資七萬一千八百元，包括八千元抽頭金，警逮蔡姓賭場負責人，及林姓、謝姓、蔡姓三名把風人員，把風者各以三萬元交保。

陳明澤說，服務處房屋雖登記他名下，但後方鐵皮屋是母親八月時租給蔡男，做何用途他不清楚；主持賭場的蔡男則證稱，每月以五千元向陳母租屋。

檢方昨傳訊陳母，但她未到案，因陳明澤是屋主兼地主，複訊五個多小時後，認定他有提供場所之嫌。

民進黨發言人黃適卓表示，若黨員涉及違紀，傷害黨的形象，一律嚴懲，絕不寬貸。民進黨秘書長洪耀福已責成組織部及高雄市黨部，針對此案組成調查小組，檢具相關事證後，送下週中常會討論。

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  • 高雄市議員陳明澤在廁所旁被認出，陳解釋是回去探望父母，否認賭場與他有關，檢方複訊以十萬元交保。（記者張忠義攝）

    高雄市議員陳明澤在廁所旁被認出，陳解釋是回去探望父母，否認賭場與他有關，檢方複訊以十萬元交保。（記者張忠義攝）

  • 檢警在高雄市議員陳明澤湖內區服務處後方破獲大型職業賭場。 （記者黃良傑翻攝）

    檢警在高雄市議員陳明澤湖內區服務處後方破獲大型職業賭場。 （記者黃良傑翻攝）

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