介入兆豐案惹議 彭淮南：受金管會之託
2016-08-31
〔記者盧冠誠、王孟倫、羅添斌／台北報導〕兆豐銀紐約分行遭美國重罰案，部分人士質疑中央銀行總裁彭淮南為何介入。彭淮南昨透過新聞稿表示，主因金管會建議，期盼爭取更多時間；金管會也強調，是金管會主動提議由雙方駐紐約代表共同拜會紐約州金融服務署（NYDFS），並非彭提出。
據悉，對於為國家做事，又是受金管會之託，最終卻被外界質疑，彭淮南本人相當難過、無奈。
林全證實 彭出手協商降罰金
行政院長林全昨也在記者會對此表示，兆豐案美方原本罰得更多，繳交罰款的時間點更急迫，是在經過央行派駐紐約的資深官員及央行彭淮南總裁協助下，促成雙方協商，才有這樣的結果。
據了解，美方在七月下旬釋出的裁罰金額超過三億美元，八月十九日公布裁罰一．八億美元。
金管會說明，金管會在八月一日接獲兆豐銀報告將被裁罰後，金管會副主委桂先農八月四日下午五點半赴央行告知彭淮南此案，並建請央行駐紐約代表辦事處主任劉瑞媛偕同金管會駐紐約代表辦事處陳姓秘書，於紐約時間四日下午三點（台北時間五日凌晨三點）拜會NYDFS，請予兆豐銀較寬裕時間處理，彭淮南也致函紐約聯邦準備銀行做同樣的請求。
另，有名嘴聲稱，央行保有國人在境外資金的匯款資料。央行昨也嚴詞駁斥，強調與事實不符。央行外匯局長顏輝煌表示，若純屬境外間的轉匯，央行並無匯款資料；因資金匯出境外後，再進行第二道轉匯，或國銀境外分（子）行與外國銀行間轉匯，並非央行管轄範圍，也無須向央行申報。
至於可否調閱同一家國銀海外分行間匯款資料？顏指出，央行無權這麼做，過去也沒調過相關資料。
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