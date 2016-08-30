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占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事

2016-08-30

捐少留多… 立委：國家的就應還

〔記者甘芝萁／台北報導〕交通部主管的電信協會、郵政協會坐擁數百億國產，正當性遭質疑。立委屢促兩協會將資產歸還國庫，兩協會面對壓力，不約而同決定「捐」出持有總值一成的土地。但有立委質疑僅捐一成太少，協會可能是要以小保大、捐少留多，這是公平正義的問題，屬於國家的就要歸還國家。

電協董事會近期已決議將一百四十一筆、公告現值近十七．四億的土地捐贈國家，捐地金額約占電協公告的二百卅六筆、現值共一百七十一億元的土地一成；郵政協會近期也可望召開董事會，擬捐九十五筆土地、公告市值約近十億元，估計也達其土地資產的一成。

立院交通委員會四月決議，要求交通部三個月內將上述兩協會資產歸還國庫或解散其組織；但交通部表示，電協、郵協目前在兩岸或國際的非官方組織仍扮演重要中介角色，「工作內容與不當財產是兩回事」，若有不當財產，會要求其繳回國庫，但仍傾向讓協會存在，不必要求解散。

電信協會指出，電協屬日本撤退台灣接收其資產而成立的財團法人，目前負責辦理電信、協助或支援政府辦理各項事務，更代表我國參與「國際衛星搜救組織」政策性任務，現階段宜繼續存在。

電協表示，目前電協擁有土地共二百卅六筆，一○五年公告現值約一百七十一億，建物四十一戶，存款及現金約五億多元，還有中華電信股票三百八十三萬三千股，主因為當初評估持股每年配息會比定存來得高。此次交通部派任的董事在七月召開的董事會議上提議，將不易活化且具公共性質的用地依捐助章程捐贈國家，總計共一百四十一筆土地，一○五年公告現值為十七．四億元。

電協236筆地171億 郵協261筆地112億

郵政協會部分，擁有土地二六一筆，依一○五年公告現值為一百一十二億元，另有建物六十一處、台灣工礦公司股票九百三十股、庫存現金十萬元、銀行存款四億二千六百廿四萬一千八百八十二元。據悉，近期也將召開董事會，擬捐所屬的九十五筆土地，公告市值約近十億元。

立委葉宜津指出，兩協會願意捐贈部分土地，是好的開始，但僅捐一成還是太少了；這些資產本就屬於國家，不是屬於民間財團法人，這是公平正義的問題，不是捐多少的問題，屬於國家的就要歸還給國家，未來仍會持續要求交通部督促電郵協會歸還國產。

交部：釐清再捐回 全捐等同解散

交通部表示，電信協會已就捐地決議報交部，尚待部長核定。對於立委批評捐得太少，官員指出，捐回國庫目前只是開始，捐多捐少還是要看立院態度，未來也會逐筆釐清財產來源及公共性歸屬性質，再捐回國家；但倘若全捐，等同解散協會，未必適當。

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  • 電信協會、郵政協會坐擁數百億國產，立委屢促將資產歸還國庫，兩協會不約而同決定「捐」出持有總值一成的土地。圖為中華電信大樓，電信協會在大樓內。（資料照）

    電信協會、郵政協會坐擁數百億國產，立委屢促將資產歸還國庫，兩協會不約而同決定「捐」出持有總值一成的土地。圖為中華電信大樓，電信協會在大樓內。（資料照）

  • 郵政協會擁有土地二六一筆，公告現值為一百一十二億元，郵協設在中華郵政大樓內。（資料照）

    郵政協會擁有土地二六一筆，公告現值為一百一十二億元，郵協設在中華郵政大樓內。（資料照）

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