增程型雄三 軍方盼至少量產60枚
2016-08-30
〔記者羅添斌／台北報導〕雄三飛彈誤射事件引發國際關注，我國研製超音速反艦飛彈的後續發展也備受矚目。軍方官員指出，我國已在二○一三年底完成雄三飛彈的量產案，至於有效射程超過三百公里的「增程型雄三飛彈」案，軍方已完成原型彈的各項測試，希望進入量產階段，數量至少六十枚，但增程型雄三是否要進入量產階段，仍待政府決策高層核定。
「雄風三型」超音速反艦飛彈，是由中科院研製成功，速度達二．五馬赫以上，有效射程超過一百五十公里，軍方以「追風計畫」為代號，投入一一八．九億餘元，共計生產一百廿枚，這項量產計畫已在二○一三年完成，分別部署在岸置陣地及多型軍艦上。
官員說，在雄三飛彈成功的基礎上，軍方已擁有成熟的經驗及關鍵科技能力，沒有理由只到此結束，「沒有最好，只有更好」，發展性能更加精進的雄三飛彈，是必然的結果。
他說，雄三的有效射程是一百五十公里，在超音速的攻擊模式下，強大的動能會造成敵方大型船艦重創，若可以增加射程，更可增加威嚇能力，增程型雄三就是如此。
官員說，軍方在去年已完成增程型雄三飛彈的相關測試，也希望進入量產階段，在部隊實質部署，數量至少六十枚，以符合成本效益，但增程型量產案要由決策當局來核定，不是軍方說了算。
此外，已有多個盟邦向我國洽詢銷售雄三飛彈意願，中科院副院長杲中興昨受訪表示，中科院十多年前就陸續參加過各地的國際航空展，主要是作能力展示，從去年巴黎航空展開始，才有行銷動作；在展覽的時候，當然會有人詢問功能、價位等問題，「但是真正要談到銷售行為，目前為止，我沒有任何評論」。
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