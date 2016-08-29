冷眼集》台灣少個蘭德
記者鄒景雯／特稿
台灣第三度政黨輪替之後的國家需要，以及健全募兵制的擴大誘因，退撫會要如何改革與轉型？需要有更自信與進步的思維。所謂的自信，就是自己要先確認退役軍人、包括高階退將的價值，所謂的進步就是不要只是負面表列，更要正面表列。
上個世代，退輔會轄下的轉投資事業，之所以引起社會側目，最主要是歷史因素的殘餘，例如被視為是專屬特定族群的福利；其次是機會不均的階級問題，例如厚將官、薄小兵，因此屢屢成為民主進程中被鎖定攻擊的標靶。
這個世代，歷史已經翻頁，軍隊結構也早已改變，而軍事安全的挑戰卻有增無減，加上幾任民選總統更動兵役制度並競相縮短義務役期，台灣防衛固守的能力持續弱化，更是不爭的事實。在這樣的條件下，退撫制度就必須適應國防新形勢，不再只是因應「舊批評」，消極調整不正義，應當積極面對「新期待」，拓展新業務，讓更多從軍者無後顧之憂才對。
從這個角度，檢視李翔宙最近的變革，有一塊可以新增思考，那就是：過去，是「酬庸」退將，於是給他肥缺；現在，該有的是「尊重」退將，應該善用其經驗與智慧。
美國的蘭德公司（RAND Corporation）是一個現成的參考；做為白宮的極重要智庫，蘭德在草創之初，五星上將亨利．阿諾德即是靈魂人物，而早年的業務多集中在國家安全領域，對美國軍方在軍事戰略、軍事情報與軍事研究上，發揮了世界知名的可觀影響。
台灣，這麼多年來，也培養了為數不少的優秀將領，即使退除役，回歸社會，都是國家的現成資產，這些高階軍人，如果不以專業相待，往往陷於藍綠對立；反之，如果從建軍備戰的角度進行統合，則是政府無時無刻所迫切需要，那麼我們可不可能有個台灣蘭德來吸納這些腦礦呢？
總統府已有資政、戰略顧問的編制，歷任總統又顧又問者極少，現代化的政府，不用，就該裁撤，要設，就應活化，使其實際展現功能；這還不夠，如果退撫會能從專業出發，有計畫、有步驟地組建出有能量的軍事智庫，有朝一日甚至能夠市場化，這對軍人的職業尊嚴、社會地位、回饋土地，相信都有走出新局的無限可能。
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