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蔡英文約見司法院正副院長人選

2016-08-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文與副總統陳建仁昨於總統府約見擬提名為司法院正副院長的台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡烱燉及其他大法官人選，並就未來司法改革方向廣泛交換意見。據轉述，總統表示，這個責任很沉重，但未來大家是共同工作團隊，希望可以充分交流。

總統府發言人黃重諺表示，出席的擬被提名人有許宗力、蔡烱燉、嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、民間司法改革基金會董事長黃瑞明等六位，台大法律學院教授黃昭元則因出國未能出席。府方將於九月一日由副總統舉行記者會，正式公布提名人選。

九月一日正式公布提名人選

這場會談約九十分鐘，結束後許宗力、蔡烱燉步出總統府，並由許駕車，兩人一同離去。

據了解，蔡英文在會中詢問擬被提名人對於司法改革的看法，也有聊到大法官職權，與會者廣泛交換了意見。由於被提名人來自學界、實務界，所以關注的面向不同，學術界關注制度面問題，實務界則提供一些經驗，例如法官在日常工作中碰到的問題。

總統在會中表示，接下來外界會用放大鏡來檢視大家，咨文到了立法院後，被提名人更要面對輿論和各種社會觀點，這些都是挑戰，也是一個辛苦的過程，請大家充分做好準備。蔡也特別期勉，未來司法院長和副院長要承擔很重的角色，希望他們能把這個角色扮演好。

蔡英文曾宣示要在十月間召開司法國是會議，不過因為提名的司法院正副院長、大法官還須經立法院行使同意權，時程上可能受到影響。

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  • ▲蔡英文總統昨日約見擬提名為司法院正副院長的台大法律系教授許宗力（右）、最高法院法官蔡烱燉（左）及其他大法官人選。（記者張嘉明攝）

    ▲蔡英文總統昨日約見擬提名為司法院正副院長的台大法律系教授許宗力（右）、最高法院法官蔡烱燉（左）及其他大法官人選。（記者張嘉明攝）

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