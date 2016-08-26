涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行

2016-08-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行，巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）以違反反洗錢法重罰一．八億美元，巴拿馬被NYDFS指控為國際洗錢的高風險司法管轄區，巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控，該國銀行管理局（SBP）週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。

兆豐200餘客戶 列巴拿馬文件

兆豐銀海外分行涉洗錢案如雪球般愈滾愈大，NYDFS文件指出，兆豐銀未遵守美國反洗錢法的特定可疑活動，有一家巴拿馬的分行涉入。兆豐銀清查發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的公司約有兩百多件，且多來自台灣，少部分為新加坡、香港，八成為OBU（國際金融業務分行）客戶。

拉丁美洲通訊社（Prensa Latina）報導，巴拿馬政府接到美國財政部和紐約州政府的官方公報，NYDFS指控巴拿馬「歷史上一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區，且今年才被宣布不屬於國際反洗錢財務行動特別組織（GAFI）監督的一環」。

巴拿馬經財部長拉瓜第亞廿四日反駁指控，他解釋，若欲洗錢而開設一個銀行帳戶，過程「非常複雜」，不僅所需資訊相當龐大，且易受「樹倒」衝擊，「這就是現在（巴拿馬）處境」。

拉瓜第亞表示，如果在紐約的銀行沒有遵守相關法令要求，這是紐約監管機構的職權；同樣的，確保在巴拿馬的銀行遵守「規範」，則是SBP的權責。

洗錢高風險區 巴拿馬想洗刷

SBP局長費南德茲廿二日晚間證實，在NYDFS以兆豐銀違反防範洗錢相關法令為由祭出重罰後，巴拿馬已跟進啟動調查；但他並未提出進一步說明。《巴拿馬星報》報導，NYDFS發現兆豐銀資訊和巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡之間具有特定關係，但這項說法遭美國駐巴大使否認。

兆豐銀日前透露，兆豐銀幾乎沒有紐約分行客戶直接匯款至巴拿馬分行，而是其他地方客戶透過其紐約分行轉匯巴拿馬分行，主因兆豐銀行在美國、巴拿馬兩地皆有分行，其紐約分行就被當成轉匯的「中介行」。