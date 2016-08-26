許忠信︰財部應向蔡友才求償

2016-08-26

違公司法 未盡管理人義務

〔記者楊淳卉／台北報導〕兆豐銀紐約分行遭美國重罰案，前台聯立委、成大國際金融法教授許忠信昨指出，蔡友才在兆豐金董事長任職期間，已違反「公司法」的善良管理人注意義務，應負起損害賠償責任，財政部應提起民事賠償，並對蔡友才等公司負責人的名下財產進行假處分，以免脫產。

許忠信表示，從兆豐銀同意裁罰處分書的事實與理由來看，兆豐銀所違反的善良管理人注意義務，包括紐約分行人員對美國法規不熟悉；副總經理同時兼任分行的法遵主管，造成身分衝突；分行文件使用中文，不利美國金融機構進行監理；總行對分行監督的怠慢及漠不關心等缺失。

許忠信指出，董事長、董事與獨立董事等公司負責人所該負的責任，有待檢調追查後，再看具體涉入情況；至於公股代表，也要看責任如何分擔。他說，兆豐銀紐約分行受罰事項並非洗錢行為，而是內部管控機制、人員配置及法規認識不足，重點在於要提升國際銀行制度符合國際標準，而不是對洗錢個案的探討與追究。