燦坤75吋大電視 8萬有找

2019-01-11

〔記者吳佩樺／台北報導〕再過不久就是農曆春節，搶攻家電汰舊換新商機，燦坤啟動今年第一檔會員特典，今（11）日起至1月14日連續4天，同樣結合自家App綁定會員即享專屬優惠。看好大電視採購需求，此檔特別祭出三星75吋4K電視UA75NU7100WXZW，特價8萬元有找，再送市價9,780元任天堂遊戲機Switch。

燦坤協理林彩莉表示，自去年世足賽推波助瀾下，燦坤4K電視滲透率達到75%，主流尺寸55吋、65吋，其中55吋占比30%。看好過年全家聚在一起團圓同樂，三星75吋4K電視UA75NU7100WXZW下殺2萬元並送Switch遊戲機，限量150台。

瞄準手機、平板換機潮，新iPhone同步折扣，iPhone Xs Max現折1,500元；iPhone Xs現折1千元；iPhone XR以及iPhone 8系列亦能折價800元，加碼再送鋼化玻璃保護貼、蘋果專用隨身碟32GB。此外，華碩ZenFone Live L1手機，1GB+16GB版原價3,990元，現在2,888元就能入手。

其他促銷主打包括Panasonic 411公升5門變頻冰箱NR-E412VT-W1，低於4萬元，限量300台；日立11公斤滾筒洗衣機SFSD2100AWH同樣降價至免4萬元，贈送虛擬商品卡2千元、雙向翻譯機。

燦坤分析2019年家電市場，持續朝向高規格、多功能以及智能化發展，符合一機多用的網路時代趨勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/