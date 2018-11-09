燦坤會員特典+雙11 APP獨享優惠

〔記者吳佩樺／台北報導〕燦坤3C今年最後一次會員特典，今（9）日起至12日起跑4天，巧遇雙11網購大檔，結合線上線下、綁定會員App卯足全力搶攻商機。瞄準果粉，祭出殺手鐧，iPhone Xs Max 256GB滿萬送千，原價45,500元，等同降價4,000元，僅要41,500元，限量500台，首度新iPhone上市以來折價幅度最快又最深。
燦坤近幾次會員特典都主打綁定會員App享優惠，帶動App會員數破40萬，本檔加碼WMF鍋具組滿額換購。另推出500元入會禮送羅技× LINE聯名滑鼠。
以往燦坤會員特典雖然不乏針對蘋果商品優惠，不過這是第一次新iPhone開賣1個多月便降價高達4,000元。根據內部統計，目前iPhone銷售超過5成集中在iPhone Xs Max 256GB，因此會員特典才特別針對該款機型滿萬折千。此外，2018 iPad 9.7吋WiFi版32GB，原價10,900元，特價9,999元，限量500台。
年底前正是成家入厝、尾牙採購旺季，以及預熱農曆年節買氣，65吋以上電視銷量成長明顯。燦坤協理林彩莉表示：「65吋至70吋大電視銷量占比在燦坤已達25%，跟去年度相比，65吋以上成長35%，70吋以上更是爆炸增加3倍。」
促銷首推三星75吋4K電視UA75NU7100WXZW，原價99,900元，特價79,999元，送3,000元7-11虛擬商品卡、第6代iPad 9.7吋WiFi 32GB，限量150台。
圖片提供：燦坤