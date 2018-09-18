燦坤續推節能白皮書大方送─買日本原裝進口冰箱、洗衣機 送AirPods或iPad

2018-09-18

〔記者吳佩樺／台北報導〕燦坤今年5月攜手10多間家電業者啟動「節能白皮書」，共同推廣節能家電，瞄準9月向來是冰箱、洗衣機等白色家電銷售旺季，燦坤續推優惠，全力繼續衝刺節能家電業績。

即日起至10月1日，燦坤祭出購買指定日本原裝進口冰箱、洗衣機加贈蘋果AirPods或iPad。包括Panasonic日本原裝進口10.5公斤Cuble滾筒變頻洗衣機NA-D106X1WTW，市價48,900元，會員特價47,900元，贈送蘋果AirPods；Panasonic 665公升6門變頻冰箱NR-F672WX-X1，市價97,900元，會員特價96,900元，贈送蘋果第6代iPad 9.7吋32GB WiFi版。另有冰箱、洗衣機單筆發票滿39,900元，再送松井冷熱二用行動冰箱。

燦坤觀察自今年4月1日起經濟部水利署發布洗衣機、馬桶須具備省水標章才能於通路販售，至今燦坤整體省水洗衣機的銷售成長逾2成，可見消費者對省水意識的提升。而從內部數據發現，目前熱銷省水洗衣機以大容量16至17公斤為主。

燦坤協理林彩莉表示：「目前金級與普級省水標章洗衣機的銷售占比分別為8：2，預計明年初省水洗衣機將全面金級化。」

此外，因台灣氣候潮濕加上空汙議題，不少主婦都在尋求比戶外曬衣更好的方式，例如LG新推出的免曬衣乾衣機，主打低溫除濕，號稱比一般高溫烘乾的衣物不易縮水，在燦坤業績開出紅盤。