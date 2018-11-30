《Xmas彩妝精選》RMK 時尚衣櫥

2018-11-30

記者邱巧貞／台北報導

旅行成為現代女性生活中很重要的一部分，即使出外旅行，女生們也常想著該搭配什麼樣的服裝？該以什麼樣的妝容出遊呢？RMK以「my closet」時尚衣櫥為設計概念，特別聯手插畫家Laura Denton共同設計彩妝及底妝旅行組， 如同將喜愛的衣服裝入行李箱般，將基本底妝與華麗彩妝結合帶著走，搭配旅行場景或當日心情，隨時亮麗換妝。

與平日相比，在歲末華麗的季節裡，更想盛裝打扮。因此度假彩妝旅行組在基本色調中添加多彩珠光，更顯華麗；度假底妝旅行組內匯集隔離霜、液狀粉霜、3D凝霜粉餅以及絲柔蜜采餅，2款組合皆附插畫家Laura Denton設計的時髦紅色帆布包，方便裝載各種產品。

此外，RMK耶誕系列第二波台灣與日本同步發售，C／P值超高的RMK「身體潤膚限定組」，集合身體潤膚油、身體潤膚乳、護手霜及潤唇膏4品，其中僅在組合中出現的護唇膏（藍色限定色），添加6種植物美容油及玻尿酸等成分，滋潤唇部同時也會因嘴唇水分含量不同而產生略微發色效果；潤膚產品散發葡萄柚清新芬芳與香辛調的薑香，獨特香氛舒緩身心。

另一款RMK「誘光潤唇釉」，同樣會因唇部含水量而產生變化，呈現自然紅潤感，4款絕妙發色的唇釉內含橄欖油、杏仁油等成分，每款皆具獨自的特殊香氣，飄落飛舞的雪花結晶作為設計外觀，點綴出冬季耶誕氛圍。

圖片提供／東方美

RMK度假彩妝旅行組，含：5色眼影＋淡藍色調蜜采餅＋霧光玩采霜限定4色＋捲翹分明睫毛膏#N01 2g＋眼線筆#01＋限定插畫化妝袋。3,300元。

RMK身體潤膚限定組，含：身體潤膚油〈G〉30ml，添加植物性複方油、茯苓菁華、柚子菁華等；護手霜〈G〉30g，添加W發酵菁華，調理手部與指尖；身體潤膚乳〈G〉30ml，添加W發酵菁華，濃郁質地，調整肌理；護唇膏〈淨透藍〉7g，染彩型態的護唇膏，會因嘴唇的水分含量不同而產生變化，透出屬於自己的獨特唇色。1,450元。（記者邱巧貞攝）

RMK誘光潤唇釉，全4色，含：#01 Winter Lake，展現深邃澄淨的藍，散發沁涼薄荷的香氛；#02 Snow Lodge，魅力迷人的黃色，擁有溫柔楓糖漿香氛；#03 Chocolate Mint Tea，潮流感的薄荷色澤，帶有淡淡甜味的巧克力薄荷香氛；#04 Christmas Dream，透出甜美性感的粉色紅，帶有水嫩甜蜜的草莓香氣。每支皆為900元。（記者邱巧貞攝）

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