《Xmas彩妝精選》Aesop 吸引力輿圖

2018-11-30

記者邱巧貞／台北報導

Aesop充滿濃厚人文知性的品牌形象，受到文青及品味人士的喜愛，每逢年底推出的年度禮盒皆會被賦予不同主題。今年Aesop以「吸引力輿圖」為名，找來荷蘭時裝設計師伊麗絲．范海爾彭（Iris van Herpen）合作設計，主旨在探究為何每年年末人們都不可避免地被特定的地點、想法或彼此吸引。

范海爾彭提到：「自然界不斷發展變化，而這一過程又與我們生活中不斷呈現的連結模式相呼應，我在其中發現了美感。由此出發，探討每逢年末許多人的心中都會產生類似的渴望，我們在這個時候獲得了寶貴的閒暇時間，能夠與他人聯絡，並能探索內心深處的衝動和自己所受的吸引。」

Aesop此次推出4款禮盒，每款禮盒包裝均採用可重複使用的旅行包，雅緻封套上印有伊麗絲．范海爾彭時裝圖案，這些圖案與各款禮盒的主題相呼應，每款禮盒都對應其中一種旅程。今年Aesop也首次推出家居禮盒，這款名為「熟悉的視野」禮盒，由3款備受顧客喜愛的產品組成：伊斯特洛斯芳香室內噴霧、廁後點滴和Aesop漱口水。

圖片提供／Aesop

荷蘭時裝設計師伊麗絲．范海爾彭（Iris van Herpen）。

「熟悉的視野」禮盒包含伊斯特洛斯芳香室內噴霧100ml＋廁後點滴100ml＋漱口水250ml。2,700元。

「奇妙的連結」禮盒包含天竺葵身體潔膚露200ml＋橙香身體乳霜120ml。1,600元。

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