《Xmas彩妝精選》THREE 植萃派對

2018-11-30

記者邱巧貞／台北報導

THREE以歲末派對為靈感，首次推出別出心裁的Holiday限定彩妝盒，小巧的手拿包設計，彩妝盒的正面燙印了充滿創意氛圍的文字圖騰，一盤結合眼妝、唇妝、頰彩及修容，內附鏡子、眼彩與修容刷等迷你刷具；另一款霧藍色的底妝盤，內容結合THREE最暢銷的「凝光潤采盒」2款色彩與限定的新款蜜粉餅，這也是THREE首次推出壓縮餅狀的蜜粉。

同時，也推出四季迷你護手凝乳組限定組合，4款護手霜以春夏秋冬的四季概念結合當令季節元素與植物香氣，享受依循四季之序的順時保養。

圖片提供／東方美

THREE藝色派對（光影底粧盒），結合了THREE最暢銷的「凝光潤采盒」的限定色與首次出現的蜜粉餅，潤采盒分別以清新蜜桃色創造自然紅潤氣色，璀璨流金色以暖調的提亮色將光澤注入肌膚，最後以蜜粉餅為肌膚帶來透明感。3,200元。

THREE AROMA四季護手凝乳組（限定），以春夏秋冬的四季為概念，結合各個當令季節元素與植物香氣。2,200元。

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