萬寶龍新品智能錶 相容iOS與安卓

2018-10-27

〔記者林欣若／台北報導〕萬寶龍（Montblanc）去年3月首度推出智能腕錶Summit系列，將經典腕錶輪廓結合最新科技，讓智慧穿戴裝置也流露古典工藝氣息，今年推出進化版Summit 2智能腕錶，採用更為精巧的42毫米錶殼尺寸，機械腕錶的外觀之下，配備全新創意功能。

萬寶龍再度與高通公司（Qualcomm）合作，Summit 2是首款搭載高通Snapdragon Wear 3100晶片組的奢華智能腕錶，不僅提升腕錶效能和電池壽命，在時間顯示模式下待機時間長達一周，Summit 2使用最新的Wear OS by Google，可與iOS和安卓系統之智能手機相容使用，前一代Summit內建的應用程式涵蓋個人一天的食衣住行育樂需求，Summit 2的功能包括確定航班狀況、路線規劃、社群媒體更新、行事曆、新聞等商務需求一應俱全。

健康管理功能部分，Summit 2專屬的Running Coach應用程式來自Firstbeat分析引擎的科學技術，使跑者能夠追蹤自身的體適能等級，並指定一個體適能目標，依照預期的適當努力與恢復期，轉換為個人化的訓練計劃，另外配置改良的心率演算功能，透過50米防水性能，使用者可佩戴萬寶龍Summit 2智能腕錶游泳，當使用者未攜帶手機時，整合式衛星定位系統可提供導航服務以及更精準的體適能追蹤。