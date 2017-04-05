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萬寶龍 筆耕文字力量─幫助失學兒童終結貧窮 休傑克曼梁詠琪力挺品牌理念

2017-04-05

〔記者林欣若／紐約報導〕知識是終結貧窮的力量，精品品牌萬寶龍（Montblanc）為了幫助更多失學兒童，多年來與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作限量系列，從2004年至今已幫助超過500萬名兒童就學，2017年的UNICEF全新系列發表會，選在象徵知識寶藏的紐約市立圖書館舉辦，品牌大使休‧傑克曼（Hugh Jackman）、夏洛特‧卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）以及梁詠琪皆共同出席。

育有一雙兒女的休‧傑克曼表示，文字是知識的來源，也是人類最寶貴的傳承，在3C產品發達的今日，他仍不斷提醒兒女書寫的重要性，希望他們能傳承這份美好。梁詠琪從2002年開始擔任UNICEF的香港大使，並多次前往非洲貧窮國家探視弱勢兒童；如今她當了媽媽，更能體會教育對小孩的重要，女兒Sophia才2歲，在她和老公的調教下，廣東話、英文和西班牙文都通，她也將女兒的童言童語、母女相處的點滴寫在日記中，將來要將日記送給女兒當傳家寶。這也是梁詠琪首度與休‧傑克曼面對面，偶像在眼前，她不忙著要簽名，倒是對育兒話題很有興趣，休‧傑克曼對她說：「2歲還好，我女兒現在11歲，我每天都擔心得要死！」

全新的UNICEF系列除了書寫工具，更擴及手錶、珠寶和皮件，萬寶龍以各國字母為設計靈感，突顯文字和知識的珍貴性，系列中出現的手寫字母來自於世界上的6個語言區，包括中文、日文、韓文、羅馬文、印度文、阿拉伯文，萬寶龍同時也發起募款活動，捐款將協助UNICEF用於弱勢兒童學習，包過教學法、閱讀與寫作、學習環境、社區參與、基礎設施以及學習成果評量。

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  • 休‧傑克曼（左）和梁詠琪共同出席萬寶龍紐約新品發表會，互相交流育兒心得。

    休‧傑克曼（左）和梁詠琪共同出席萬寶龍紐約新品發表會，互相交流育兒心得。

  • 萬寶龍大師傑作UNICEF系列Doue Classique鋼筆，33,200元。

    萬寶龍大師傑作UNICEF系列Doue Classique鋼筆，33,200元。

  • 萬寶龍大師傑作UNICEF系列精鋼圓形袖扣8,300元、藍色皮革編織手環10,100元、精鋼長方形雙面袖扣16,300元。

    萬寶龍大師傑作UNICEF系列精鋼圓形袖扣8,300元、藍色皮革編織手環10,100元、精鋼長方形雙面袖扣16,300元。

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