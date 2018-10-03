美度深潛海洋之星 陽剛味十足

2018-10-03

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌美度（MIDO）在1944年因應當時戰爭所需，推出Ocean Star海洋之星系列潛水錶，今年全面升級的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米首度搭載矽游絲、單向旋轉陶瓷錶圈，並符合ISO 6425標準防水600米認證，在中價位潛水錶中佔盡優勢，女星安心亞戴上這只陽剛味十足的手錶，表示迫不及待戴著去深潛。

延續1944年主打的防水實用定位，Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米通過ISO-6425的國際潛水錶標準認證，包括單向錶圈設計、面盤可讀性、抗鹽、抗磁、抗震、抗壓與錶帶拉力等均經過嚴格測試，成為符合ISO 6425測試標準的專業潛水錶，腕錶搭載瑞士天文台（COSC）認證80小時矽游絲機芯，動力儲存長達80小時，矽游絲抗震、抗磁的特性，讓腕錶走時更精準，黑色陶瓷環按壓單向旋轉錶圈具有防腐蝕、抗摩擦、高抗敏特性。

另一款Ocean Star Caliber 80海洋之星領航80小時腕錶推出軍綠與湛藍兩款新色，軍綠色噴砂紋錶盤搭配深褐色的天然皮革錶帶，粗獷的軍事風格中帶有復古典雅，湛藍色錶盤和同色錶帶則呼應對大海的嚮往，搭載美度Caliber 80自動上鏈機芯，防水深度達200米、80小時動力儲存。