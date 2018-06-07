美度100年 永恆系列跨越300年

〔記者林欣若／台北報導〕1918年第一次世界大戰結束之際，瑞士鐘錶品牌美度（MIDO）正式創立，從戰後經濟復甦到成長，美度打造多款順應潮流的錶款，100年來鐘錶從實用的報時功能漸漸成為帶有情感的個人物品，美度回顧歷史、展望未來，推出Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲限量錶，藝人鄭元暢今年首度在台公開露面，就獻給美度100週年慶。
Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲限量錶共有三個款式，分別限量1918只、2018只、2118只，代表美度在發展年輪上的不同時期，精準呈現1918年和2018年的設計意象、以及對未來2118年的展望與期許。限量1918只的錶款以玫瑰金錶殼搭配棕色皮錶帶，呈現濃濃的復古風格，限量2018則以不鏽鋼拋光錶殼與錶帶突顯當代摩登，限量2118以不鏽鋼黑色PVD磨砂處理拋光錶殼搭配尼龍錶帶，充滿未來感，三款限量錶皆飾有「100th Anniversary」100週年紀念標誌、錶盤皆有獨立小秒盤裝置。
美度擅長擷取世界各地建築之美，融入腕錶設計，這點讓喜愛旅遊的鄭元暢相當讚賞，他前一陣子工作告一段落後放了長假，走訪倫敦、柏林、布拉格、維也納各地，體驗當美食旅遊部落客，他說到不同國家除了體驗當地風情，也會花時間找尋特別的手錶，對他而言，手錶就是一種旅遊日記。