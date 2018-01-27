美度大日期 見證百週年─香榭系列時標取材艾菲爾鐵塔 幾何結構勾勒古典優雅

〔記者林欣若／上海報導〕1918年11月11日這一天，第一次世界大戰結束，各國簽訂停戰協議，同一天，瑞士36歲的天才製錶師喬治‧沙隆（Georges Schaeren）自創鐘錶品牌美度（MIDO），推出首款上市作品，時尚又摩登的腕錶款式，為當時蕭條的戰後景氣帶來鮮明活力。今年美度歡慶100週年慶，25日晚間美度在大雪紛飛的上海世博創意秀場盛大慶生，同時發表Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶作為品牌百年紀念大作。
在這一世紀的歷史中，美度陸續推出Multifort先鋒系列、Ocean Star海洋之星、Commander香榭系列、Baroncelli永恆系列等經典作品，除了秉持當年喬治‧沙隆對機械工藝的專注和要求，美度也與時俱進融入現代科技和當代設計，在其他品牌紛紛啟用代言人拉抬聲勢的同時，美度堅持靠產品說話，總裁Franz Linder很有自信表示：「我們的產品就是最佳代言人。」Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶便是全新自信之作。
1959年問世的香榭系列以法國經典地標艾菲爾鐵塔鋼鐵結構為靈感，錶盤上12個長方時標一如從高空鳥瞰艾菲爾鐵塔時，塔頂呈現的長方形狀，時標、指針以日期窗、細膩圓滑的錶殼，構築衝突又和諧的美感，一如艾菲爾鐵塔以幾何結構勾勒出優雅氣質。全新錶款6點鐘位置噴砂處理的日期窗框極具存在感，成為視覺焦點，有別於其他錶款僅有一格日期窗，Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶採雙格日期窗，為此美度特地以ETA C07.651機芯為基礎，改良成獨家的Caliber 80自動上鏈機芯，讓雙格日期窗得以完美配合，顯示最精準的日期。42毫米錶盤依據煙煤灰色或是黑色錶盤變化，打造純粹而細緻的太陽放射狀緞面打磨錶盤，時標使用白色夜光Super-LumiNova®塗層，在黑暗中仍可清楚閱讀時間，在古典細膩中，增添現代時尚感。