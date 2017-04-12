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美度輕奢華 寵愛媽咪

2017-04-12

〔記者林欣若／台北報導〕鐘錶品牌美度（MIDO）今年邁向品牌成立第99年，母親節將至，美度的Baroncelli永恆系列推出多款輕奢華錶款，包括永恆系列復刻超薄腕錶、永恆系列80小時晶燦鑲鑽女錶、永恆系列80小時天文台認證矽材質腕錶，三款作品以細緻的錶盤設計展現不同女性的風貌。

美度邀請莫允雯為母親節系列拍攝形象照片，莫允雯表示，她和媽媽感情很好，就算工作再忙，也不可能忘記買母親節禮物，媽媽每年的生日都在母親節前後，她也一定會幫媽媽慶祝。母女倆都是金牛座，個性都很務實，莫允雯不喜歡改變，不論是衣服、保養品或是手錶，只要喜歡就會變成忠實顧客，她從高中開始就有戴手錶的習慣，她認為現代人太依賴3C產品，其實手錶既方便讀取時間、又能搭配造型。

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  • 莫允雯從高中開始習慣佩戴手錶，不依賴手機報時。（記者潘少棠攝）

    莫允雯從高中開始習慣佩戴手錶，不依賴手機報時。（記者潘少棠攝）

  • 美度永恆系列天文台認證矽游絲女錶，40,000元。

    美度永恆系列天文台認證矽游絲女錶，40,000元。

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2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
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