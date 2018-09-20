新光三越週年慶 skm pay隱藏版優惠 ─全台改裝登場新櫃376個 獨家品牌27個 南西店10/4日迎賓打頭陣

2018-09-20

〔記者凃盈如／台北報導〕有週年慶風向球之稱的新光三越台北南西店，今年週年慶自10月4日至21日登場，由於去年滿2,000元送200電子贈品禮券受到熱烈迴響，有許多年輕消費者上門，今年延續此低門檻優惠吸客，並有2大妝品品牌CLE DE PEAU與NYX推出全台首賣新品。雖然今年南西二館由誠品接手營運，但新光三越表示，雖然少了一館，台北南西店為期18天的檔期業績目標仍要挑戰20.5億元，較去年的20.13億元成長2%。

今年週慶最大亮點是，只要消費者以app綁定行動支付功能「skm pay」，可看到線上獨有的隱藏版限量優惠商品，而全館優惠則如往年一樣，祭出滿5,000送500元電子贈品禮券；名品單櫃、大家電區、法雅客+[i]Store單區滿10,000元送500元電子贈品禮券，貴賓卡卡友則於首7日則滿萬送千。

新光三越今年秋季全台改裝多達376個櫃位，引進107個新品牌，其中有27家獨家品牌，台北南西店將引進日本第一大婚嫁鑽石品牌GINZA DIAMOND百貨首櫃、日本國民美食「松屋」台灣首店等等，且無論「線上」或者「線下」都有活動，特別是skm pay專屬「線上預購選物」，首波將於9月27日24：00開放，精選超過30項、共6,300個限量熱門商品，提供消費者線上預購，線下取貨，商品種類跨足美妝、家電、美食等業種，如SHISEIDO國際櫃紅妍進化防禦組、Estée Lauder超級NO1粉底1+2組、LANCOME超進化修護肌因組，而從不打折的Dyson Cyclone V10 Animal手持無線吸塵器，用skm pay買還贈送DYSON商品券2,000元，PANASONIC負離子空氣清淨機也推出71折優惠，還有春水堂的小杯冰珍珠奶買一送一，是逛街的小確幸。