新光三越中秋禮 嚴選揪感心─引進31獨家商品今起預購 高單價區隔超商等通路

2018-08-17

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越中秋禮品於今（17）日至9月13日開始預購。今年精選台灣在地以及港、日、義、英、美、法等來自世界各地近160項贈禮，除了中秋禮品，更全新引進 31項獨家商品，超過6成初登場的中秋禮盒，包括來自義大利的 Caffé Florian福里安花神咖啡首度推出「花好品月禮盒」和「月圓饗秋禮盒」，以及英國百年經典品牌Harrods推出的「英式經典月餅禮盒」。

新光三越商品部經理李明峰提到，今年中秋禮品檔期業績預估為2,350萬元，較去年成長6.9%，其中糕餅最大宗約佔60至70%，客單價從800元提升到1,200元，今年推出高單價商品，與超商等通路做出區隔，包括首次推出的「日本雙色葡萄禮盒」（2,500元）、日本鳥取灰太郎甘柿（一盒7入， 2,980元）。

新光三越提到，去年銷售成績最佳的前三名分別為雪花齋月餅禮盒（1,240盒）、半島酒店月餅（864盒），以及一福堂檸檬餅禮盒（749盒）。但因原物料調漲，今年半島酒店月餅禮盒以及香港四喜月餅禮盒皆略有調漲約5%。新光三越中秋禮品於8月17日至9月13日期間，於全台各店展開預購，貴賓卡、聯名卡友可享部分品項95折優惠，貴賓卡會員可使用全新上市的skm pay支付，而新光三越線上購物平台beauty stage（美麗台）也精選18款中秋禮盒，隨時隨地可以輕鬆完成中秋禮品採購，美麗台會員可享95折優惠，線上訂購任一精選禮盒，再加贈200元beauty stage美麗台購物金。且9月12日至9月23日，將於新光三越台北信義新天地、台北南西店及台北站前店APP，線上推出全台獨家、唯一擁有百年歷史的「百年老欉麻豆文旦禮盒」以及「68年老欉麻豆文旦禮盒」，老欉麻豆珍稀限量，僅提供新光三越貴賓卡會員於APP上使用skm pay線上支付搶先預購、到店取貨。