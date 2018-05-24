萬寶龍銀芯女性 大膽自我魅力十足

2018-05-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕Montblanc萬寶龍邀請品牌大使摩納哥夏洛特公主（Charlotte Casiraghi）共同參與設計全新「銀芯（Les Aimants by Charlotte Casiraghi）」女性銀飾系列，並於坎城影展期間發布。此系列以異性相吸為靈感，利用磁鐵將不同材質與色彩的手環組合在一起，打造個人風格首飾。

夏洛特公主表示，「本系列最初的靈感來自於知名作家、繆斯以及1920年代的時尚偶像南希‧庫納德（Nancy Cunard），以時尚大膽的打扮而聞名，雙手總是疊戴著不同尺寸與質感的手環。在她所處的年代，她可以說是時髦女性的縮影，同時也是一位成功的作家、激進主義份子、以及大膽的時尚先驅。銀芯系列是針對勇於以創新方式展現自我的時下女性所設計的大膽時尚系列，此類女性客群喜歡個性化的裝扮，盡情享受玩樂，打造具自我個性的優雅。」

寬版手環有黑色珍貴樹脂、白色大理石紋樹脂與透明珍貴樹脂包覆山岳圖騰等3款，窄版手環有黑色珍貴樹脂、白色大理石紋樹脂、啞光純銀與雕面純銀等4款，隨佩戴者喜好混搭寬窄、數量與對比色彩，相互疊加出隨心所欲的風格。同系列還有1款項鍊與2款寬版戒指可搭配。

圖片提供：Montblanc