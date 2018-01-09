名士飆速精神 點燃SIHH熱情 萬寶龍新品 散發濃厚復古與賽車魅力

2018-01-09

〔記者方惠宗／台北報導〕倒數一週！第28屆「SIHH」日內瓦國際高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie Genève）將在瑞士時間1月15日正式揭幕，展開為期5天的世界鐘錶盛事，參展元老品牌、創立於1830年的名士（Baume & Mercier）預告將於場內重現「超速先生」、柏特芒羅（Burt Munro，1899～1978）的飆速精神、一個至今難以突破的摩托車最高速紀錄：每小時296公里！

名士錶宣布與美國第一家摩托車公司「Indian Motorcycle」締結夥伴關係，兩個品牌共同掌握標誌精神，並將這份精神注入克里頓俱樂部系列柏特芒羅紀念限量版腕錶。背景來自柏特芒羅於1926年買了那輛原本僅能騎行時速55英哩的Indian Motorcycle摩托車，並在接下來的40年間改造這輛摩托車，後來高齡已68歲的柏特芒羅將摩托車帶到美國猶他州的博納維爾鹽灘（Bonneville Salt Flats），在那裡創下了1,000cc以下比賽級摩托車的最高速紀錄。此錶讓人一眼即可見寬大的黃色數字「35」，這是芒羅的幸運號碼，「印第安紅」小牛皮錶帶則喚起Indian Motorcycle標誌性的深朱紅色及芒羅的「Munro Special」摩托車。直徑44毫米的精鋼錶殼在錶圈上配備測速儀刻度，並明顯強調出芒羅「184 mph」（約每小時296公里）的紀錄。

無獨有偶，萬寶龍（Montblanc）也醞釀著復古與賽車的魅力，提前宣布將推出2款全新TimeWalker系列腕錶：自製機芯計時腕錶以及拉力賽計時腕錶100限量款，前者以「熊貓式錶盤」（Panda）設計、白色錶面搭配黑色計時盤，令人聯想到經典賽車的儀表板，後者設計靈感則取材自Minerva錶廠於1960年代製造的知名拉力賽計時碼錶：黑色錶面搭配白色計時盤。