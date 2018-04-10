萬寶龍致敬小王子 狐狸也來了

2018-04-10

〔記者林欣若／台北報導〕法國繪本《小王子》（Le Petit Prince）是全球最廣為流傳的著作之一，至今已翻譯成逾250種語言與方言，影響力從文學界擴及時尚界，萬寶龍（Montblanc）去年的文學家系列向《小王子》的作者安東尼‧聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）致敬，今年Meisterstück大師傑作系列推出小王子特別款，結合小王子、狐狸、星星等經典角色以及書中名句，打造一系列充滿想像又浪漫的書寫工具。

小王子特別款的筆蓋與筆身採用夜藍色的高級樹脂製成，令人聯想到《小王子》一書中所描述浩瀚宇宙的深藍色天空，筆蓋飾以狐狸面部圖案，意喻啟發小男孩有關人際關係連結的狐狸；小王子在返回星球前告訴飛行員，只要他仰望星星並在心裡想著，就能隨時聽到他的笑聲，因此，筆夾飾以金色星星象徵來自星星的笑聲；手工打造的14K金包銠筆尖鐫刻精緻的小王子與其朋友狐狸的圖案，鋼筆、鋼珠筆與原子筆的頂端以雷射雕刻摘錄自原著小說中的一句話：「Créer des liens? ... Tu seras pour moi unique au monde」（建立關係？…對我來說，你會是世界上唯一的存在。）

萬寶龍同步推出深橘色墨水瓶與筆芯，靈感來自於狐狸的橘色軟毛，皮革筆記本採用頂級Saffiano皮革裝訂，皮革封套壓印狐狸圖案，每一處細節都與原著息息相關。即日起至5/13日止，至全台萬寶龍專賣店鑑賞全新大師傑作小王子書寫工具，即可免費獲得獨家限量小狐狸書籤一份，連續5週送出不同造型的狐狸書籤。