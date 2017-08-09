萬寶龍致敬小王子作者─新品靈感來自傳奇作家安東尼‧聖艾修伯里 筆尖筆身質感細膩

2017-08-09

〔記者林欣若／台北報導〕萬寶龍（Montblanc）以書寫工具起家，自1992年起推出文學家系列書寫工具以紀念傑出作家與文學泰斗，今年的文學家系列向傳奇作家安東尼‧聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）致敬，他最膾炙人口的作品是短篇小說《小王子》，《夜間飛行》則為他拿下法國翡米娜（Femina）大獎，集作家、詩人、記者、飛行員等多重身分於一身，安東尼‧聖艾修伯里的作品充滿了以詩人視角所見到的冒險、危險與勵志故事。

文學家系列安東尼‧聖艾修伯里限量款1931限量推出1931支，這個數字是紀念《夜間飛行》在1931年獲得翡米娜（Femina）大獎肯定，筆身和筆蓋都有鉚釘狀的裝飾，取材自安東尼‧聖艾修伯里駕駛過的Caudron Simoun四座單翼飛機，鏤空筆蓋有一個透明窗設計，有如機艙結構，筆尖處有一顆星星，透過窗戶遙望星星，傳神表達安東尼‧聖艾修伯里作品中經常透露的孤獨感；筆蓋上頭的珍珠母貝萬寶龍標誌塗覆Super-Luminova®超螢光塗層，在黑暗中能發光，呼應夜空情境，另外，筆蓋上有安東尼‧聖艾修伯里的自畫像、筆身也有他繪製的《小王子》初稿，每一處細節都充滿這位傳奇作家的身影。

婚後旅居上海的林若亞，特地以軍裝造型現身，她說為了呼應安東尼‧聖艾修伯里的飛行主題，造型讓她想破頭，光是頭上那頂帽子就折騰她與造型師許久，但平常喜歡中性裝扮的她，非常滿意這身帥氣造型。她前陣子被拍到幸福肥的模樣，讓她急於雪恥，刻意把腰帶綁緊、露出纖細腰線，出席萬寶龍活動的前一晚，她還在上海跟老公孫志浩歡慶生日，經紀人警告她不要太放縱以免幸福肥再現，她不理會警告，表示：「我生日想怎樣就怎樣，被拍到就算了！」