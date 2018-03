2018-03-07

〔記者方惠宗/台北報導〕第90屆奧斯卡金像獎頒獎典禮日前於美國洛杉磯圓滿落幕,一向受到名流青睞的萬寶龍(Montblanc)登上紅毯造型的要角,以其精緻的腕錶令與會者「袖」出魅力。以「逃出絕命鎮」(Get Out)拿下「最佳原創劇本」的導演兼編劇喬登‧皮爾(Jordan Peele)即以萬寶龍Star Classique系列玫瑰金自動腕錶陪伴人生重要時刻。

喬登‧皮爾在本屆奧斯卡頒獎典禮以萬寶龍Star Classique系列玫瑰金自動腕錶配襯白色晚宴服,當他接下「小金人」、緊握獎座發表得獎感言,萬寶龍文學家系列威廉莎士比亞金色圓形袖釦則從袖口低調顯露,配上腕錶相得益彰,同時襯托一身典雅造型與出色品味。

演出「以你的名字呼喚我」(Call Me By Your Name)的美國男星艾米‧漢默(Armie Hammer)也以萬寶龍Meisterstück Heritage大師傑作傳承系列脈搏偵測儀腕錶搭配酒紅色麂絨紳裝出征紅毯,時尚品味展露無遺。