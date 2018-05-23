百搭顯白襯膚唇彩 YSL新色經典

2018-05-23

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞只要選到百搭經典的唇膏色，女人的化妝包裡不再少一支唇膏。YSL推出的唇彩系列在業界引領風騷，其中許多經典的百搭色系更常處於熱銷缺貨的狀況，除了因應每季趨勢的流行色外，對於荷包有限的小資族而言，能夠顯白、不挑膚色的百搭色唇彩，才是最實用的。

YSL特別根據亞洲人的膚色與輪廓，一次完整集合所有顯白、紅潤的唇色，整匯旗下4大唇彩系列，分別鎖定亞洲市場研發出8支限量新色，以及8支原有經典色的組合，讓消費者無須再海底撈針，精準打包最實用唇色。

YSL情挑誘光水唇膏：YSL最暢銷唇膏，透過獨有溫熱導入科技與全效保養配方，將保養精華注入唇膏中，限量新色#91#92；明星熱賣#9#48。

YSL奢華緞面唇膏：自1978年推出至今，仍是經典的傳奇零色差唇膏，乳霜般保濕滑順質地，一抹完美顯色，其中限量新色N.84將於7/7日首賣，限量新色#83#84；明星熱賣#9#72。

YSL奢華緞面漆光唇釉：結合唇膏和唇蜜的創新質地，搭配濃郁持色3倍顯色因子，一抹打造長效持久不沾染的漆光美唇，限量新色#419#420；明星熱賣#407#416。

YSL時尚印記絲絨唇露：標榜長效潤澤不顯唇紋、質地輕盈彷彿裸唇般舒適，完美展現最時尚的柔霧美唇，限量新色#27#28；明星熱賣#8#16。