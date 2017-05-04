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白天至黑夜 YSL粉餅恆久完美
2017-05-04
〔記者邱巧貞／台北報導〕YSL為了滿足女人對於底妝無限持久的渴望，新推出的「恆久完美彈力慕斯粉餅」，強調從白天至夜晚，即使徹夜狂歡，也能擁有超時完美的無瑕妝容。
這一款強調長效持妝的超時粉餅，為彈力慕斯質地，在接觸肌膚後就能轉化成超細緻粉質，只要輕拍，就能打造零毛孔柔霧無瑕妝感。當中蘊含的超彈力的3D凝露，能在肌膚表面形成隱形般的3D立體彈力網，幫助慕斯粉體完美緊貼肌膚，不卡粉、不浮粉，並添加瓊崖海棠植萃及多款植物精油，能為肌膚帶來保濕，YSL全球彩妝創意總監Tom Pecheux建議，此款粉餅可直接作為粉餅上妝，也可作為最後定妝使用。
圖片提供：YSL
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