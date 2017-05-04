| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 消費

白天至黑夜 YSL粉餅恆久完美

2017-05-04

〔記者邱巧貞／台北報導〕YSL為了滿足女人對於底妝無限持久的渴望，新推出的「恆久完美彈力慕斯粉餅」，強調從白天至夜晚，即使徹夜狂歡，也能擁有超時完美的無瑕妝容。

這一款強調長效持妝的超時粉餅，為彈力慕斯質地，在接觸肌膚後就能轉化成超細緻粉質，只要輕拍，就能打造零毛孔柔霧無瑕妝感。當中蘊含的超彈力的3D凝露，能在肌膚表面形成隱形般的3D立體彈力網，幫助慕斯粉體完美緊貼肌膚，不卡粉、不浮粉，並添加瓊崖海棠植萃及多款植物精油，能為肌膚帶來保濕，YSL全球彩妝創意總監Tom Pecheux建議，此款粉餅可直接作為粉餅上妝，也可作為最後定妝使用。

圖片提供：YSL

廣告
  • YSL新推出的「恆久完美彈力慕斯粉餅」，強調從白天至夜晚，即使徹夜狂歡，也能擁有超時完美的無瑕妝容。

    YSL新推出的「恆久完美彈力慕斯粉餅」，強調從白天至夜晚，即使徹夜狂歡，也能擁有超時完美的無瑕妝容。

  • YSL恆久完美彈力慕斯粉餅2,300元；搭配雙面海綿，彈性海綿面可以輕鬆抓取慕斯粉體，輕拍打造柔霧般妝容，拋光海綿面能將慕斯粉體均勻完整上妝，可針對局部拋光，呈現精緻妝感。

    YSL恆久完美彈力慕斯粉餅2,300元；搭配雙面海綿，彈性海綿面可以輕鬆抓取慕斯粉體，輕拍打造柔霧般妝容，拋光海綿面能將慕斯粉體均勻完整上妝，可針對局部拋光，呈現精緻妝感。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： YSL 底妝 粉餅 肌膚
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：白天至黑夜 YSL粉餅恆久完美


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.