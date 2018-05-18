慵懶奢華午茶 當地食材美型打卡

〔記者凃盈如／台北報導〕台北五星級飯店下午茶優雅吸客！台北文華東方酒店新任的行政西點主廚任樂軒（Yam Lok Hin）到任，於有下午茶界愛馬仕之稱的青隅推出「初夏果漾」下午茶，以寶島水果，如芒果、荔枝、鳳梨、水蜜桃，以及台灣茗茶，打造多款精品及甜點，每一口都享盡此季的慵懶愜意的美好。
曾於法國、德國和日本學習甜點技法，並曾任職於香港米其林三星餐廳侯布雄等知名餐廳的任樂軒，原本主修時尚，自稱因愛吃甜點所以踏入這一行，28歲時受邀至香港太古酒店擔任主廚，2011年再到上海半島酒店任職西點副主廚，2014年瑰麗酒店進軍亞洲，被挖角任職行政西點主廚要職，2016年轉調加州舊金山瑰麗酒店，以他家鄉潮州特產「工夫茶」搭配巧克力，展現讓西方人折服的獨特滋味，更於去年在法國精品巧克力法芙娜所舉辦的「國際巧克力甜點比賽」中，奪得北美區銀獎，並受到法國甜點界傳奇大師Pierre Herme高度讚賞，奠定了他在餐飲界地位。
台北萬豪酒店Lobby Lounge與BVLGARI寶格麗攜手推出「日晷之美─頂級流光下午茶」，將寶格麗全新LVCEA腕錶系列，設計為全套絕美甜點，運用品牌標誌性的Tubogas錶鏈等設計，打造出多款交織酸莓果、巧克力、開心果蛋糕等滋味獨特細膩的甜點；台北美福大飯店，則首度攜手南韓超人氣美妝品牌HOLIKA HOLIKA，即日起至7月15日推出「花漾玩美」聯名下午茶雙人套餐，包含星爍眼影糖霜餅、炙熱香唇口紅、花語春氛杏桃塔、紫戀馬卡龍等六款甜品及四款鹹點，搭佐沁涼水蜜桃特調飲品。
圖片提供：台北萬豪酒店、台北文華東方酒店