飯店×精品午茶 濃烈復古美國風

2017-11-23

〔記者凃盈如／台北報導〕美味的下午茶不夠看，俏麗吸睛的下午茶更有話題！

台北君悅酒店茶苑雖已是台北許多貴婦名媛午茶的口袋名單，但其提供的午茶茶點不斷創造新型態、新話題！君悅首度與時尚圈以幽默趣味設計聞名的MOSCHINO合作，自即日起至2018年1月2日推出「時尚公路」聯名下午茶，由法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）操刀，結合MOSCHINO 2018早春度假系列設計的復古美國文化為靈感，融入如老霓虹招牌、花花公子兔女郎、烈焰機車手等元素，並原味復刻品牌迷你版經典小熊與Logo手提包，打造一場時尚與美味的午茶之旅。

本次推出的甜點，除了精巧細緻的視覺表現，用料也十分細膩。譬如，復刻版「小提包」，以馬士卡邦乳酪仿造白皮革質感，咖啡果凍與脆餅夾心變化多樣層次口感，而品牌指標MOSCHINO小熊也化身「泰迪熊餅乾」，運用帕馬森餅乾的造型與色澤，組成小熊渾圓臉蛋與雙耳，酥鬆的口感伴隨帕馬森起司的濃郁鹹乳香，搭配榛果口味夾心，又萌又甜蜜，超萌熊樣一上桌便成為注目焦點。延續公路風格，以火焰機車手為靈感設計的「紫焰」榛果塔，以法式伯爵奶油巧克力、香草海綿蛋糕與藍莓果醬層層堆疊，漸層巧克力勾勒飄動烈焰，點綴顆顆珍珠巧克力，是款既狂野又細膩的甜點。「時尚公路」聯名下午茶，雙人下午茶每套1,680元+10%，搶先訂位則有機會獲得風靡全球與Instagram的MOSCHINO小粉紅清潔劑造型香水（5ml），數量有限送完為止。

圖片提供：台北君悅