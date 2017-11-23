飯店×精品午茶 濃烈復古美國風

2017-11-23

〔記者凃盈如／台北報導〕美味的下午茶不夠看，俏麗吸睛的下午茶更有話題！

台北君悅酒店茶苑雖已是台北許多貴婦名媛午茶的口袋名單，但其提供的午茶茶點不斷創造新型態、新話題！君悅首度與時尚圈以幽默趣味設計聞名的MOSCHINO合作，自即日起至2018年1月2日推出「時尚公路」聯名下午茶，由法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）操刀，結合MOSCHINO 2018早春度假系列設計的復古美國文化為靈感，融入如老霓虹招牌、花花公子兔女郎、烈焰機車手等元素，並原味復刻品牌迷你版經典小熊與Logo手提包，打造一場時尚與美味的午茶之旅。

本次推出的甜點，除了精巧細緻的視覺表現，用料也十分細膩。譬如，復刻版「小提包」，以馬士卡邦乳酪仿造白皮革質感，咖啡果凍與脆餅夾心變化多樣層次口感，而品牌指標MOSCHINO小熊也化身「泰迪熊餅乾」，運用帕馬森餅乾的造型與色澤，組成小熊渾圓臉蛋與雙耳，酥鬆的口感伴隨帕馬森起司的濃郁鹹乳香，搭配榛果口味夾心，又萌又甜蜜，超萌熊樣一上桌便成為注目焦點。延續公路風格，以火焰機車手為靈感設計的「紫焰」榛果塔，以法式伯爵奶油巧克力、香草海綿蛋糕與藍莓果醬層層堆疊，漸層巧克力勾勒飄動烈焰，點綴顆顆珍珠巧克力，是款既狂野又細膩的甜點。「時尚公路」聯名下午茶，雙人下午茶每套1,680元+10%，搶先訂位則有機會獲得風靡全球與Instagram的MOSCHINO小粉紅清潔劑造型香水（5ml），數量有限送完為止。

圖片提供：台北君悅

  • 復刻版「小提包」，以馬士卡邦乳酪仿造白皮革質感，內餡含咖啡果凍與脆餅夾心，造型時尚，口感優雅。

    復刻版「小提包」，以馬士卡邦乳酪仿造白皮革質感，內餡含咖啡果凍與脆餅夾心，造型時尚，口感優雅。

  • 台北君悅茶苑與結合高級奢華及街頭潮流文化著稱的義大利時尚品牌MOSCHINO合作，推出「時尚公路」聯名下午茶。

    台北君悅茶苑與結合高級奢華及街頭潮流文化著稱的義大利時尚品牌MOSCHINO合作，推出「時尚公路」聯名下午茶。

  • 每款甜點皆使用多種食材打造層次豐富的口感，可愛富幽默感的視覺，更是讓人會心一笑。

    每款甜點皆使用多種食材打造層次豐富的口感，可愛富幽默感的視覺，更是讓人會心一笑。

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