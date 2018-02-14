星級法式甜點 雙人午茶美得嫑嫑

2018-02-14

〔記者凃盈如／台北報導〕米其林星級茶點侯布雄法式茶點沙龍SALON DE THE de Joël Robuchon的雙人法式下午茶套餐，向來深受消費者青睞，可從15款明星級法式甜點中自行選擇搭配，以經典法式蛋糕為主，佐以馬德蓮、三明治、馬卡龍等點心，是嗜甜點饕客的心頭好。暌違4年，日籍甜點主廚高橋和久與法籍主廚Olivier Jean聯手出擊，推出全新法式典藏雙人午茶套餐，將所有點心迷你精緻化、品項更多元，消費者一次可品嚐多款法式甜、鹹點，午茶內容更豐富多元。

「法式典藏雙人午茶套餐」盛裝於有艾菲爾鐵塔造型的紅、黑三層架，由上而下包含經典司康、精緻鹹點，以及招牌為繽紛馬卡龍、季節甜點，每樣甜點隨著季節變化，嚴選當令水果與食材製成，如本季季節甜點，就有草莓鮮奶酪、核桃布朗尼、荔枝覆盆莓慕斯、咖啡修女泡芙、馬卡龍與檸檬瑪德蓮，配色與擺盤洋溢法式情調，細膩的鹹點，則平衡甜點的味覺，讓人品嚐甜點不感負擔，不知不覺就優雅完食。法式典藏雙人下午茶單套1,690元+10%，搭配咖啡或茶，自大年初一（2月15日）開始供應。

台北文華東方酒店自即日起每週六、日於Bencotto推出「週末『義』起早午餐吧！」全新自助饗宴，由義籍主廚洛里斯‧皮斯緹洛（Loris Pistillo）與其頂尖廚藝團隊，在風格時尚的開放式廚房精心設計的一系列道地傳統的義大利佳餚，包括慢烤美國安格斯牛里肌佐磨菇醬搭西西里島珍珠麵、慢燉澳洲和牛頰佐黑松露、香烤明蝦襯杏仁醬汁等，除了可暢享自助餐檯上豐美的經典珍饈外，每位賓客還可特別享有每位一份的主廚推薦主菜，是一整隻「波士頓龍蝦佐白酒沙巴庸醬汁」。此外，Bencotto亦於大年初一至初四 （2月16日至19日）特別推出新春賀歲加場，讓消費者在農曆新年假期，也能體驗風格獨具的早午餐自助盛宴。Bencotto「週末『義』起早午餐吧！」每位2,380元+10%，供應時間為11時30分至下午2時30分。