超辛福的公司獲表揚！ 免費下午茶、還放「生日假」

超辛福！台中表揚幸福職場，上班能喝下午茶，還放「生日假」（記者蘇孟娟攝）

2017-11-28 14:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕會不會太幸福了？！台中有企業推出免費下午茶、大型遊戲機檯、還有「生日假」可以放，獲台中市表揚「幸福職場」。

台中市為鼓勵企業打造與員工良好互動、珍惜員工資產的職場環境，依據「健康的身體與工作環境」、「豐富的心靈與家庭照顧」、「潛能的開發與職涯發展」三大指標評選幸福職場，今年共15家企業獲選。 市府今日頒獎表揚一到三星的幸福職場，盼將幸福職的職場環境特色與外界分享，促進更多事業單位和職場員工的良性互動，保障員工權益，也提升企業競爭力。

獲三星獎的企業包括「大銀微系統股份有限公司」、「台中榮民總醫院」及「天下數位科技股份有限公司」，其中天下數位連續二年獲三星獎榮譽。

設計遊戲相關軟硬體的天下數位，每天有公定下午茶時光，下午三點半時間一到，員工可自由享用公司提供的茶點、水果，員工若在期限內把特休假休完，還能累積紅利點數折現金或換「榮譽假」，除勞基法規定的假期外，員工更有「生日假」可放，員工福利羨煞不少人。

公司副總李超仁指出，企業把公司視作「大家庭」，員工是家人，既然是家人當然希望家人能快樂，平時更不鼓勵大家加班，下班時間一到就廣播提醒大家快回家跟家人團聚，有人下班晚了，總經理甚至會出面請員工吃飯。

除打造上班的舒適感外，更每年帶員工出國旅遊，甚至提供員工育兒保母津貼等，盼讓員工安心工作，他說，公司約一一三人，流動率低，有資深員工一待就是廿年，他們是遊戲產業相關公司，員工當然要開心，才能製造合產業屬性的產品。

一名在該公司任職四年餘的張姓員工說，公司今年甚至主動把春節假期延長十天，讓員工好好過年，超佛心的。

台中市副市長張光瑤指出，他曾經營企業，他的經驗是企業主應致力打造有勞工安全、勞資溝通、勞工關懷及性別平權的職場環境，善待人力資產，自然能創作出最佳的工作效益，他肯定15家得獎企業，期待將成功經驗推廣出去，讓其他企業主跟進，讓台中有更加進步、完善的職場環境。

勞工局指出，台中市近3年的失業率都維持在3.6%至3.8%之間，6都中最低。105年台中市15至24歲青年失業率為11.1%，也是6都中最低，顯示台中市的就業環境穩定，將持續鼓勵優質企業將「幸福」、「健康」、「友善」的職場文化傳承下去，落實「幸福職場」的精神。

今年度幸福職場另有二星獎5家、一星獎7家，另提供員工國內外旅遊、家庭日、運動日、親子日、讀書會、托嬰補助金或和托育機構簽訂員工優惠折扣，甚至自設托嬰中心，並規劃教育訓練制度、補助國外進修課程學費及食宿費用，提升員工專業知能，帶領員工與公司一同成長等。