減糖文青鳳梨 MOF美味挑逗味蕾

2017-10-20

〔記者凃盈如／台北報導〕擁有眾多熟客的君悅茶苑，自從改為提供新型態的精緻下午茶之後，創新動作不斷！今由法國最年輕的甜點最佳工藝師Christophe Renou客座，現場演繹創意甜點，品項包括他參加MOF比賽的其中2項：文青鳳梨、柑橘卡布捲一捲，豐富饕客味蕾。「文青鳳梨」以減糖的蛋白酥為底座，內包覆當季鳳梨、萊姆，帶點凍凝的口感，但卻不使用任何吉利丁，保持原始而新鮮的味道，且上方擠上清爽的Chantilly奶油，純粹順口；「柑橘卡布捲一捲」則是MOF比賽中，規定不能使用任何模型製作而成的甜點，清爽的柑橘卡布蛋糕外，覆以66%黑巧克力定型，融合苦甜味道，並以金箔點綴，呈現華貴的視覺感，除了即日起至11月19日，可在二樓茶苑下午茶享用多款甜點搭配鹹點組合，也在一樓大廳Baguette禮品‧烘焙坊推出期間限定酒店獨家販售的「鳳梨邂逅柚子」蛋糕捲。

MOF（Meilleur Ouvrier de France, MOF）為法國政府所頒發的國家級獎項，得主在法國享有崇高的地位，4年一度的MOF，評選類別包括甜點、麵包、理髮、園藝、木雕、建築、陶藝、雕塑、皮革製造、玻璃藝術等十多項大類別、近兩百個不同職業，評選過程及標準相當嚴謹，以甜點為例，初賽先從法國8大區數百名參賽者中選出約80名選手進入準決賽，之後再從中選出16名進入決賽；每階段競賽主題會事先公佈，並讓參賽者有一年的準備期，箇中漫長的過程是心力與體力的考驗，各類別的冠軍最後會由法國總統於總統府艾麗榭宮內親自頒授與法國國旗相同的藍白紅三色領圍，並終身享有這項結合五感、美學、技藝與體力的頭銜，是法國工藝師職業生涯中至高無上的殊榮。

圖片提供：君悅