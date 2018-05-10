香奈兒夏妝 輕薄繽紛閃耀

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞香奈兒2018夏日CRUISE限量彩妝很可以！每年夏季彩妝的主題總不脫離碧海藍天、沙灘豔陽等靈感，色彩上也多半圍繞在湛藍、古銅、橘調等色彩，顏色雖然繽紛美麗，但對許多女性來說，卻不是平日也容易上手的選擇。
瀏覽今年香奈兒夏季限量彩妝堪稱毫無地雷色，香奈兒全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭‧皮卡以輕盈的手法展現度假後輕曬的古銅肌膚，透過薄透閃耀的色彩詮釋夏季暖熱的肌膚感。
其中，「香奈兒四色眼影#迷幻魅光」結合珠光金、柔霧灰、磚紅以及古銅棕4款新色調，上妝後呈現微透明的質感，可以輕鬆描繪出現今女孩最流行的紅棕眼妝。
在營造夏日光澤感肌膚的部分，香奈兒推出「時尚玩色顏彩盤」新色#190燦夏，有著little black palette （小黑彩盤）的稱號「時尚玩色顏彩盤」是一款結合三色、可作為打亮、修容、唇頰等多功能的隨身粉盒，這次推出的色系組合是以焦糖米色與燦亮金色修容霜，搭配覆盆莓紅腮紅，透過薄透色彩堆疊，創造略帶金銅色澤的肌膚。
此外，「香奈兒絲緞光潤唇筆」推出四款夏日新色，包括淡粉色澤的N°17午後煦煦、焦糖米色的N°19透明裸肌、散發覆盆莓亮眼色澤的N°20溫暖日光，以及鮮豔橘紅的N°18海邊扶桑。夏日不容或缺的指彩則有三款新選擇，包括萬年百搭的裸粉色#610清晨光暈、超襯膚色的卡其綠#608夏日輕擁，以及結合淡紫與深酒紅#612悠然慵懶。