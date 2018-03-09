艾瑪帥氣褲裝 紅潤頰彩鬥美紅毯

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞第90屆奧斯卡金像獎頒獎典禮日前於美國洛杉磯舉行，眾女星以絕美禮服搭配精緻妝容，成為紅毯吸睛焦點，好萊塢甜姐兒艾瑪‧史東（Emma Stone）以一身帥氣褲裝登場，與她密切配合的彩妝師Rachel Goodwin也在IG上透露替艾瑪‧史東打造紅毯妝容的靈感及使用產品。
Rachel Goodwin提到：「我將艾瑪的妝容重點放在自信且紅潤的頰彩。彩妝靈感來自70、80年代，女性當時流行穿著簡潔俐落、自信帥氣且時尚。」為了襯出艾瑪史東的酒紅西裝，身為NARS專業彩妝及紅毯造型總監的她，搶先使用了台灣4月將上市的NARS「自戀夢境6色頰彩盤」及春妝「自戀愛羨12色眼彩盤」，讓其妝容和服裝能互相呼應。
此外，Rachel Goodwin使用Kiehl’s經典保養產品，替艾瑪‧史東做足妝前打底工作，包含今年1月最新推出的「瞬效修護精油果凍面膜」，能立即改善皮膚乾燥暗沉，讓肌膚水潤；而在眼、唇部保養部分，則使用Kiehl’s經典的「1號護唇膏」以及鐵粉最喜愛的「酪梨眼霜」，使色彩服貼更好上妝。
「小丑女」瑪格‧羅比（Margot Robbie）成為香奈兒新任品牌大使，她穿著量身訂作的白色喬其紗刺繡高級訂製禮服、佩戴香奈兒高級珠寶現身紅毯。清新典雅的妝容，使用春妝最新推出的「香奈兒COCO 柔霧唇頰露」#414溫柔玫瑰，百搭的玫瑰裸色，唇頰兩用，呈現半霧面的自然妝感。