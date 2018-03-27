巴塞爾競技 香奈兒座鐘初登場 蕭邦Happy Sport慶25週年 Oris棒棒糖秒針潛水讀時清晰

2018-03-27

〔記者林欣若／巴塞爾報導〕以時裝起家的香奈兒（Chanel）在今年巴塞爾國際珠寶鐘錶展（Baselworld）上，再度展現挑戰高級製錶的堅毅決心，Monsieur系列首度推出座鐘，四隻黑色霧面獅子雕塑共同承頂水晶球體，形成古典與現代、穩重與輕盈的和諧對比，透明水晶球完美展現香奈兒自製手動上鏈機械機芯，從外觀到內在，皆展現香奈兒獨到創意與精湛工藝。

同樣是Monsieur系列，香奈兒首度推出懷錶作品，如藝術品般的Monsieur懷錶可以懸掛於基座上成為座鐘，醒目的18K金獅子腳踩的球體鑲嵌57顆長階梯形切割鑽石，搭載自製機芯Caliber 2為基礎改良的Caliber 2.2機芯，以細膩的拋光技術突顯質感，精緻的鏤空結構為這款十足陽剛的錶款增添輕盈優雅。去年甫推出的Code Coco腕錶系列則推出全新材質，黑色高科技精密陶瓷鏈帶以精鋼滾邊鑲飾，黑色錶盤裝點閃耀鑽石，鑽石光、陶瓷光與精鋼光芒和諧呼應。

以經典為基礎再進化的還有蕭邦（Chopard）的Happy Sport系列，慶祝此系列推出25週年，蕭邦將過去已推出的Happy Sport橢圓形作品重新詮釋，將12點鐘和6點鐘位置的弧線調整得更為纖細，勾勒出別緻的橢圓形，錶圈鑲飾粉紅寶石，錶盤上滑動的鑽石、粉紅寶石與紅寶石，在珍珠母貝面盤映襯下，奢華閃耀。

除了歷史深厚的精品珠寶品牌，以冒險犯難為DNA的品牌也推出豪邁之作，Zenith的Pilot Type 20 Extra Special Chronograph錶款向征服天空的飛行員致敬，青銅色錶殼、易調節的寬槽紋錶冠、超大尺寸夜光數字時標以及高頻率El Primero機芯，搭配全新啞光藍色錶盤，盡顯新復古計時碼錶的英姿。Victorinox推出I.N.O.X. Carbon碳纖維限量版腕錶，以軍綠色錶盤搭配橘色尼龍錶帶打造亮眼效果，錶帶可解開變成救生繩、鞋帶或是釣魚線，搭配獨家迷彩Spartan瑞士軍刀，無疑是野外求生最佳配備。

Oris最著名的Aquis潛水腕錶系列今年以歐洲名川萊茵河為靈感推出生命之源限量腕錶，防水300米、具有鑲嵌灰色鎢鋼60分鐘計時器刻度的單向旋轉錶圈，可安全測量潛水時間，塗覆Super-LumiNova®螢光塗層的「棒棒糖」秒針，讓潛水員在深海環境更加安全。