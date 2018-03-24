巴塞爾時刻 輕薄高複雜

〔記者林欣若／巴塞爾報導〕在珠寶鐘錶年度盛事巴塞爾國際珠寶鐘錶展（Baselworld）上，各品牌卯足全力競技，寶齊萊（Carl F. Bucherer）自製機芯今年推出第2代，捨棄掉系統和避震器，機芯零件減少40%，達到輕薄效果；泰格豪雅（TAG Heuer）最具指標性的Heuer 02自製機芯今年全新增加GMT兩地時間功能，複雜功能更上層樓；域峰（ Favre-Leuba）則推出功能強悍的潛水錶。
寶齊萊全新馬利龍雙外緣陀飛輪腕錶採用全新自製機芯CFB T3000，動力來自外緣擺陀自動上鏈系統，以框架外緣鑲嵌，營造陀飛輪如同漂浮般的視覺效果，不論是錶盤或是錶背，機芯運轉之美一覽無遺，機芯的擒縱叉和擒縱系統以矽材質打造，不受磁力影響，更能保持精準度。同樣是機芯改款，泰格豪雅的Heuer 02機芯在推出計時碼錶、陀飛輪等複雜功能後，今年加入GMT兩地時間功能，打造Carrera Heuer 02 GMT兩地時間腕錶，第二時區可經由錶冠調整，透過紅色漆面指針，以及由黑色和藍色陶瓷組成的GMT 24小時制刻度錶圈指示時間。
域峰為熱愛上山下海的戶外玩家打造完美時計，全新Raider Bathy 120 MemoDepth腕錶防水200米、可顯示120米以內的潛水深度，腕錶配備機械深度記憶儀（MemoDepth），可以儲存潛水過程中抵達的最大深度，特別的設計在於腕錶底蓋有專門讓水滲入的開口，水透過開口進入底蓋中的一個密閉空間，讓膜片隨著壓力增加而壓縮，腕錶中的一個接觸傳感器感應到壓縮之後，透過深度計指針傳遞信息，再透過錶盤上的非線性顯示屏顯示潛水深度，讓深度測量更為準確。
除了機芯競技，腕錶的外觀設計費盡心思，崑崙錶（CORUM）最著名的Bubble系列今年與美國藝術家Matt Barnes、巴黎新銳攝影師Juliette Jourdain合作，將充滿視覺震撼的藝術作品印在錶盤上，透過Bubble的圓弧錶殼，藝術作品呈現放大效果，是彰顯個人風格的最佳配件；Gucci的G-Frame腕錶系列將時裝多變的精神融入腕錶，拼色珍珠母貝錶盤已是繽紛亮眼，更提供一系列彩色錶帶可隨心所欲變換風格。
圖片提供：寶齊萊、泰格豪雅、域峰