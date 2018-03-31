曼哈頓正宗龍蝦堡 嘗鮮動作快

2018-03-31

〔記者凃盈如／台北報導〕紐約曼哈頓正宗的龍蝦堡專門店「LUKE’S LOBSTER」昨日於微風廣場G樓開幕，開幕前就已有上百人排隊，營業4小時，人流量約400人次，平均一小時就有100個消費者前來朝聖。

「LUKE’S LOBSTER」創立於2009年紐約曼哈頓，創辦人Luke從祖父一代開始，就從事海鮮事業，至今35年，堅持將龍蝦最鮮美的口感帶給消費者，開幕當天，同為品牌創辦人，Luke的弟弟Mike也來台灣與消費者分享品牌精神。LUKE’S LOBSTER於2015年4月創立，在美國有29家店、日本7家店，在微風廣場的為台灣首店，為3坪大的外帶店；原本台灣首店將進駐的是今年底開幕的微風南山，但由於台灣民眾熱烈期待，便先行於此際在微風廣場G樓開幕。

LUKE’S LOBSTER堅持食可溯源，食材從美國處理後急速冷凍，空運到日本、台灣，美味零時差，食材解凍後搭配與日本相同配方的麵包，再淋上以少量美乃滋、檸檬奶油和香草調味料提味的熱醬料，展現獨特鮮甜的多層次風味。目前台灣首店與美、日同步，提供三種口味，含龍蝦堡、白蝦堡、蟹肉堡，價格帶落在350至490元，龍蝦堡有一般尺寸與US尺寸，分別為350元、490元，此外，也可選購雙口味的組合，價格帶為380至490元，而微風廣場主打的LUKE’S TRIO「海鮮三饗組合」則為590元，另外也可加購飲料、薯片或法式龍蝦濃湯、奶油蛤蠣濃湯等套餐。

圖片提供：LUKE’S LOBSTER

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