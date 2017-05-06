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粉鑽微風之夜 下週五討好粉紅控

2017-05-06

〔記者凃盈如／台北報導〕微風廣場每年於母親節前夕舉辦的「Breeze Night-微風之夜」，至今邁入第15年，今年將於5月12日晚間舉辦，主題為「PINK DIAMOND微風粉鑽之夜」，更扣連著主題，推出上百件粉色商品，要討好粉紅控。5月12日封館派對，將從17：00至24：00舉辦，與以往不同的是，今年特別提早全館打烊時間，讓單筆消費上百萬元的VVIP提前1個小時、在17：00就入館購物，並提供高級調酒 、Chan’To蛋糕及Caviar House & Prunier頂級魚子醬，搭配專屬趣味活動，讓VVIP更有備受禮遇的感覺。

今年特別的是，配合主題PINK DIAMOND， 精選超過百件粉色時尚名品，包括高級珠寶、國際精品、流行服飾、男女鞋、餐飲類等， 都搭上粉嫩風潮，而針對不同櫃位也推出不同門檻的貴賓抵用券，門檻從5,000元折抵500元、10,000元抵1,000元、100,000元抵11,000元、200,000元抵25,000元，到珠寶專櫃專屬抵用門檻：30,000元抵1,800元、300,000元抵 18,000元、500,000元抵30,000元、1,000,000元抵65,000元，優惠回饋更勝週年慶，當晚凡消費滿10萬元，還有機會抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線─巴黎來回機票抽獎券。

當晚館內也將安排多種表演與貴賓互動，如1F復興南路手扶梯處「狂歡粉色街頭」、1F中廊「爆破粉色派對」 。

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