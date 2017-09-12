微風16週年慶 獨家限量誘客

2017-09-12

〔記者凃盈如／台北報導〕微風廣場16週年慶將於9月14日至10月11日登場， 今年推出的滿千送百回饋與去年相同，包括國際精品單筆滿10,000元送1,000元優惠券；流行名品、服飾、飾品單筆滿5,000元送500元抵用券；化妝品、鞋區單筆滿3,000元送300元優惠券。微風南京則推滿3,000元送300元抵用券，指定餐飲滿500元送100元抵用券。首4日若持聯邦銀行聯名卡消費，除了滿5,000元送500元抵用券，另再加送500元禮券。非聯名卡消費者，持指定信用卡，國際精品單筆滿10,000元送1,000元抵用券；流行名品、服飾、飾品單筆滿5,000送500元抵用券；化妝品、鞋區單筆滿3,000元送300元抵用券。

迎接本次週年慶，微風廣場推出百件獨家、限量商品，包括PRADA POP-UP快閃店，繼日本及巴黎之後，全台獨家販售的機器人後背包系列，JIMMY CHOO ROMY玫瑰金鏡面拼接高跟鞋、ED HARDY甜蜜系列洋裝，餐飲方面則推出週年慶推出限定百元餐、首4日指定櫃位買一送一；微風南京除了首4日祭出多款超值商品2.7折起，如ICU GIVENCHY太陽眼鏡，原價13,600元、特價3,680元，9月17日MAISON KAYSER PARIS 艾曼達起司麵包滿1送1，10月1日更有N.Y. BAGELS進駐開設新櫃位。微風廣場常務董事岡一郎受訪表示，今年9月至11月共5館舉行週年慶，業績目標挑戰36億元。他提到，今年全年9店業績目標為220億元，預估明年10月開幕的微風南山年業績可達到70億元，2019年，全年總業績300億元不是問題。