微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找

2016-09-15

〔記者凃盈如／台北報導〕微風廣場昨日15週年慶正式開檔，不畏強颱莫蘭蒂來襲，週年慶熱烈舉行，一早就吸引民眾於門口排隊，微風表示，微風廣場首日業績預估可達11億元，千萬刷手14名，以消費珠寶腕錶為主，微風南京首日業績預估可達5,000萬元。除了精品表現亮眼之外，昨日鞋區推出均一價999元優惠，最低1.5折優惠廣受消費者歡迎，另外，化妝品銷量亦佳。

微風廣場昨日上午11點限時推出開門活動，前200名入館顧客贈送「徹思叔叔起司蛋糕1份」，開店12分鐘內就發送完畢，而今年1F國際精品樓面，滿15萬元可兌換的50份7,500元禮券，在6分鐘內換完，較去年快了2分鐘。第1位排隊的林先生，早上7點就為了限量5組的agnès b.木頭兔子公仔而來，該件商品在開店後20分鐘也銷售完畢。至於微風超市，滿1,000元送Häagen-Dazs迷你杯冰淇淋，昨日限量100份於中午前全數兌換完畢；停車場更於近午時一位難求。

伴隨微風廣場週年慶活動，微風超市大改裝全新開幕，微風南京也推出週年慶檔期同慶，並以餐飲為主打，館內餐飲首6日滿300送100（不含部分櫃位），回饋率高達33%，並且獨家引進櫻桃小丸子爆米花、Hello Kitty人形燒獨家快閃櫃等。