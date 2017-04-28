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AllSaints玩皮趴 騎士夾克勁帥
2017-04-28
〔記者方惠宗／台北報導〕源自英國東倫敦的時尚品牌AllSaints進駐微風廣場，昨（27）日舉辦開幕派對，時尚插畫家胡世恩穿著一件AllSaints的珊瑚粉騎士夾克現身活動，十分亮眼。她說，這是她當了媽媽之後的第一場派對，還透露自己昨晚因食物中毒、急診挨針，一度擔心無法出席開幕活動，所幸沒有大礙。
AllSaints派對吸引了好幾位來自不同設計領域的女性代表，各自以AllSaints最新一季的服裝穿出個性。孫芸芸堂妹、家居空間Sunset創辦人孫怡穿出酷酷軍裝風，文華花苑總監陳妍嵐披上經典騎士夾克、展現不同以往的帥氣；時尚攝影師陳星伊以平肩針織洋裝散發女性魅力，momo’s march設計師盧南君更搶先穿上AllSaints限量發行的洋裝，玩味嬉皮浪漫。
胡世恩是中油前董座胡新南的孫女，她是台灣第一位登上百老匯舞台的演員，也以獨到的插畫風格受人關注；女兒剛滿4個月，胡世恩說：「是媽媽的復出派對！」
AllSaints微風廣場店以黑色鑄鐵、原木地板與仿清水模牆面，延續品牌一貫的工業風，店內品牌標誌性的古董縫紉機則彰顯品牌引以為傲的工藝性、原創性和高質感等核心設計理念，在明亮寬敞的玻璃陳設之下，AllSaints男女裝、包款全系列一覽無遺。圖片提供：AllSaints
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