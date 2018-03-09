《用眼過度 360°拉緊報》初老年齡層下降 90後搶救有方

2018-03-09

記者邱巧貞／台北報導

2017年，聯合國對於「青年」有了嶄新的定義，將15～24歲稱之為青年。即使身為90後女孩，當照著鏡子時，也不得不開始誠實面對初老的壓力，而眼周肌膚經常是第一個洩漏初老的關鍵點。

眼周不僅是人體肌膚最薄弱之處，平均1天眨眼次數高達2萬多次，再加上不自覺的揉眼或拉扯眼周，以及外在汙染與手機藍光的侵害，讓人不容忽視眼周保養。據韓國LANEIGE市場開發研究部調查發現，亞洲市場對於眼部抗老的需求年齡層明顯下降，因為年輕女孩第一次化妝的年齡層不斷下修，尤其睫毛、眼線等是許多女孩的妝容重點，加上不少人戴上角膜變色片，不斷地上妝、卸妝、拉扯這些循環發生的小動作，長期下來都會帶給眼部很大的負擔，因此，年輕女性也紛紛提早開始著手眼部抗老保養。LANEIGE蘭芝推出「完美新生賦活眼部精華」，以高良薑精露及薰衣草精油共同組成「關鍵水配方」｣，補給眼周能量。

philosophy 「瓶中時光三效亮眼精萃」 內含當歸、水黃皮、綠咖啡、綠茶、苦橙、紅石榴 、醋栗植物萃取，以及高效維生素C8，訴求幫助強韌眼周肌膚結構。

圖片提供／Kiehl’s、Giorgio Armani、SK-II、DARPHIN、 DR.WU、THE BODY SHOP、LANEIGE、 philosophy、DERM iNSTITUTE、IOPE、盧亞、嬌蘭、歐舒丹、資生堂、香奈兒、蘭蔻