《用眼過度 360°拉緊報》頂級眼霜台灣超熱銷 年破萬瓶

2018-03-09

記者邱巧貞／台北報導

過去，眼周保養多半被歸類於進階保養，但現今已經是不分年齡層女性共同的困擾，在頂級保養系列中，眼霜更是位居熱銷排行榜前幾名。

DERM iNSTITUTE得英特「青春煉金超能眼霜」自2013年上市至今短短5年，已成為品牌全球銷售第1名的商品，台灣更以年度破萬瓶的銷售佳績傲視亞洲銷售No.1；嬌蘭旗下的頂級蘭鑽系列，其中的眼唇霜在台1年銷售量破萬瓶，推出以來，一直位居專櫃品牌銷售前3名的眼霜，眼霜銷售數量顯現消費者對於眼周保養品的需求規模不斷擴大中。

今年，這兩款頂級眼霜皆成分升級，DERM iNSTITUTE得英特研發中心以純金胜肽和鉑金胜肽，融合35%超高濃度的超能神經胜肽抗皺網X（NeuroFirmX）科技，鎖定眼周老化肌膚問題。法國嬌蘭則是提出順時養眼新主張，以蘭鑽系列核心「注氧呼吸™科技」結合以諾貝爾理論時間生物學，順應人體生理時鐘，標榜和作息同步的保養，能讓眼周保養事半功倍；再加上能夠適應高海拔低氧量的原生植物「高原赤箭蘭」，全新推出「蘭鑽精奢氧生眼唇霜」。

圖片提供／Kiehl’s、Giorgio Armani、SK-II、DARPHIN、 DR.WU、THE BODY SHOP、LANEIGE、 philosophy、DERM iNSTITUTE、IOPE、盧亞、嬌蘭、歐舒丹、資生堂、香奈兒、蘭蔻