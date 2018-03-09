《用眼過度 360°拉緊報》深刻紋路顯老態 超惱人

2018-03-09

記者邱巧貞／台北報導

保養品的設計不斷順應著現代人的生活型態及需求，回顧一下我們的生活周遭，長時間盯著3C產品、生活環境中空汙問題加劇、工作忙碌慣性熬夜……，因應時下人的現狀，眼周保養品、鎖定敏弱肌膚，以及快速有效率的面膜，成為新一季保養新品的重點。

韓國高機能植萃美妝品牌IOPE艾諾碧，針對韓國女性做了抗老調查，發現「法令紋」及「眼底皺紋」是絕大多女性最苦惱的老化部位，並認為法令紋是決定給人第一印象好壞的關鍵，紋路深的人除了顯示老態，更讓人感到苦命面相的不佳感。

目前在韓國，單靠肉毒桿菌、填充玻尿酸等方式改善皺紋，已成為皮膚科的主要收入來源，由此可知道韓國女性有多在乎自己臉上的皺紋。韓國女性除了篤信醫學美容快速有效之外，對於後續性的輔助抗老保養上也追求速效有感，現階段韓國女性在保養與醫美已經開始漸漸走入互助的趨勢變化，希望保養能夠速效並同步延續醫學美容的成效感。

20年前，IOPE開始投入「視黃醇」的研究，開發了第一款產品「RETINOL 2500」，造成市場轟動，並獲得17項大獎，20年來一直是愛茉莉太平洋集團最為經典傳奇的產品之一。上市20周年後，IOPE再次找出最佳含量配比與穩定成分科技，以R.2500™新型態類視黃醇成分為主要關鍵，推出「逆時光極萃抗皺智能霜」。

圖片提供／Kiehl’s、Giorgio Armani、SK-II、DARPHIN、 DR.WU、THE BODY SHOP、LANEIGE、 philosophy、DERM iNSTITUTE、IOPE、盧亞、嬌蘭、歐舒丹、資生堂、香奈兒、蘭蔻